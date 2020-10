Rembrandtova hádanka. Kdo je záhadný Učenec ve studovně, jedno z velkých lákadel současné pražské výstavy?

Narodil se 15. července 1606 do rodiny mlynáře ve městě Leiden, ležícím mezi Amsterdamem a Haagem. Měl se stát pastorem, a tak jej jako jediného ze synů rodina poslala na studia. Od patnácti let se učil malířem, nejprve v rodném městě, od osmnácti let pak v Amsterdamu, a to u mistra portrétů a biblických témat. Po návratu do Leidenu s přáteli otevřel vetešnictví a věnoval se malování, s nímž brzy začal slavit úspěchy. Po setkání s amsterdamským obchodníkem s obrazy se v pětadvaceti letech znovu přestěhoval do hlavního města. Během pěti let se vypracoval ke slávě, oženil a mohl si dovolit dům. Stal se jedním z nejlepších malířů a grafiků nejen takzvaného nizozemského zlatého věku, ale celého západního umění. Roku 1657 byl kvůli finanční tísni nucen prodat sbírku svých obrazů a o tři roky později opustit dům. Stáří dožil o poznání skromněji. Zemřel 4. října 1669 v Amsterdamu.