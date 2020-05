Režisér Dne nezávislosti chystá katastrofický film o pádu Měsíce na Zemi

Sebevražedná mise do kosmu. To už tu bylo sice mnohokrát, ale tentokrát si to na starost vzal mistr katastrofických snímků Roland Emmerich. Prvním oznámeným hercem ve filmu bude Josh Gad.

Roland Emmerich má sice na svědomí sci-fi klasiku Hvězdná brána (1994), mnohem víc se ale zviditelnil katastrofickými nebo rovnou postapokalyptickými filmy. Do jeho repertoáru patří kromě Dnu nezávislosti (1996) i Godzilla (1998) a Den Poté (2004). Scénář píše Emmerich spolu s dalšími „katastrofickými“ veterány - Haraldem Kloserem (film 2012) a Spenserem Cohenem (Extinction). Film údajně pracuje s poměrně velkorysým rozpočtem 150 milionů dolarů. Prvním oznámeným hercem je Američan Josh Gad (Marshall, Ledové království). Ten by měl ztvárnit postavu KC Housemana, excentrického génia, kterému jako vůbec prvnímu dojde, že měsíc se odchýlil ze své oběžné dráhy a míří přímo na Zemi.