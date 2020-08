Rok 2020 je pro fanoušky Davida Bowieho mimořádný. Vyšlo další živé album

Správci pozůstalosti zvěčnělého Davida Bowieho si počínají nejen velmi aktivně, ale také neobyčejně vkusně. Zvláště letošní rok je pro Bowieho fanoušky mimořádně plodný, jeden má co dělat, aby všechny novinky kolem svého oblíbence ohlídal.

Od začátku roku vyšly, vždy nejprve na digitálních platformách a některé později v pevných formátech, už tři oficiální autorizované živé nahrávky, jedna lepší než druhá. Nejprve ChangesNowBowie, devět vesměs známých písní (The Man Who Sold The World, Aladdin Sane, White Light / White Heat ad.), které nahrál v roce 1997 při zkouškách na svůj velký koncert k padesátinám v poloakustické sestavě s částí svojí tehdejší kapely.

Poté, v květnu, skvostný živák LiveAndWell.com, sestřih kvalitních nahrávek písní z turné 1997, na kterém Bowie se svojí kapelou, jíž dominoval fenomenální kytarista Reeves Gabrels (dnes člen skupiny The Cure), hrál písně z tehdy aktuálních alb 1. Outside a Earthling.

V červenci následovalo album Ouvrez Le Chien se záznamemz texaského Dallasu z roku 1995. Koncert byl součástí turné, jež Bowie absolvoval na podporu alba 1. Outside a ve společnosti spřízněných Nine Inch Nails.

A nyní je tedy na světě, také v digitálním vydání, další živé album Something In The Air, přinášející živou nahrávku z pařížského sálu Elysée Montmartre, pořízenou 14. října 1999. Ten den byl pro Davida Bowieho výjimečný, obržel totiž nejvyšší francouzské státní vyznamenání v oboru kultury: Řád umění a literatury v nejvyšší hodnosti komandéra.

Zaznamenaný koncert o patnácti písních byl součástí krátkého sedmizastávkového turné k vydání studiového alba ‚hours...‘, jež vyšlo v září téhož roku. Na něm se na rozdíl od zneklidňujících elektronických experimentů předchozích dvou desek obrátil k jemnější písňové tvorbě odkazující až k jeho začátkům. V živé verzi zde tak slyšíme hned pět písní z ‚hours...‘ (Thursday’s Child, Something In The Air, Survive, Seven, The Pretty Things Are Going To Hell).

Zbytek programu tvořilo několik rarit z okruhu starších písní, které Bowie naživo často nezpíval. Například nejstarší z nich, Can’t Help Thinking About Me, vznikla už v roce 1966 a v koncertním repertoáru ji zpěvák neměl třicet let. Tyto a nové písně pochopitelně nemohly být neproloženy jasnými a vděčnými hity jako je Life On Mars?, China Girl, Changes nebo Rebel Rebel.

Zatímco album ‚hours...‘ ještě s Bowiem připravil zmíněný Reeves Gabrels, který byl také spoluautorem několika písní, koncertní kapela už se musela obejít bez něho. Kytary obstarávali Page Hamilton a Mark Plati, baskytaře vládla nepřehlédnutelná Gail Ann Dorseyová, za bicími seděl Sterling Campbell a Mike Garson hrál na klávesové nástroje. Dámské sborové party zpívaly Emm Grynerová a Holly Palmerová.

Na rozdíl od brutálně zneužitých archivů jiných hudebníků jejich dědici jsou nová alba Davida Bowieho, včetně toho posledního, skutečným přínosem pro udržení po vědomí o velikosti talentu tohoto výjimečného umělce.