Rozhněvaná Amazonka s retro nádechem. Nová Wonder Woman představila první ukázku

LOS ANGELES Píseň Blue Monday elektronických pionýrů New Order a estetika osmdesátých let. Úspěšná komiksová akce Wonder Woman s Gal Gadotovou v hlavní roli se dočkala nostalgického pokračování. Snímek zamíří do kin 4. června

Wonder Woman, taktéž známá jako Amazonka Diana, v na začátku ukázky poměrně nenuceně konverzuje s Barbarou Minervou (Kirsten Wiigová). Modří již vědí, že Barbara je pouze civilní identitou zlé Cheetah. To ale předbíháme. Naše spanilá hrdinka se tradičně dostává do hledáčku pistolí i automatických pušek. Do toho se navíc vrací její dávná láska Steve Trevor (Chris Pine), muž, který by měl již několik desítek let být mrtvý.

Do režisérského křesla usedla stejně jako v případě prvního dílu Patty Jenkinsová (Zrůda, Just Drive). Scénář spolu s ní napsal Geoff Johns (seriály Titans nebo Robot Chicken).

Úspěch Wonder Woman byla také velkým kasovním úspěchem. Při odhadovaném rozpočtu 149 milionů dolarů vydělal více než 820 milionů. Z téměř neznámé Gal Gadotové udělal hvězdu velkého formátu.

K filmu se upírají zraky fanoušků a kritiků. Komiksové adaptace ze stáje DC nemají na rozdíl od těch od Marvelu nejlepší pověst. Snímky jako Sebevražedný oddíl (2016) nebo Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016) byly přijaty přinejlepším vlažně. Liga spravedlnosti (2017) byla spíše katastrofou. Až do letošního hitu Joker režiséra Todda Phillipse byla za posledních deset let nejlépe hodnoceným filmem od DC právě Wonder Woman (2017). Podaří se Amazonce úspěch zopakovat?