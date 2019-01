‚Rusové ukradli Krym podruhé.‘ Zloděj ležérně odnesl z galerie vzácný obraz a ukryl ho na staveništi

MOSKVA Kuriózní umělecká loupež se stala v Moskvě, kde muž nakráčel do Treťjakovské galerie, sundal ze zdi obraz za milion dolarů a s rukou v kapse v klidu odešel. Policie pachatele již dopadla a obraz získala zpět. Ve stejné galerii loni v květnu jeden z návštěvníků zničil železnou tyčí obraz cara Ivana Hrozného.

Modrá krajina Krymských hor malíře Archipa Ivanoviče Kuindžiho byla jedním ze zlatých hřebů umělecké výstavy Treťjakovské galerie v centru Moskvy. V neděli na výstavu přišel muž, kterému se obraz patrně tak zalíbil, že ho sundal ze zdi, rám popadl do jedné ruky a s druhou rukou v kapse v klidu odešel. Při svém odchodu nedbal ani šokovaných zraků návštěvníků galerie.

Zaměstnancům galerie ale trvalo dlouho, než krádež zaregistrovali. Muž totiž působil tak sebejistě, že mohl být prve dost dobře považován za zaměstnance galerie. Když kustodům došlo, co se děje, tak byl pachatel již dávno pryč. Galerie navíc přiznala, že ve výstavní síni není instalováno žádné poplašné zařízení.



Malba Archipa Ivanoviče Kuindžiho modře zachycuje krajinu okolo hory Ai-Petri, která je součástí Krymských hor na stejnojmenném poloostrově. Lidé na sociálních sítích žertují, že je to již podruhé, co Rusové ukradli Krym. Kuindžiho obraz je vyčíslen na jeden milion dolarů (cca 22,5 milionu korun). Zloděj ho téměř jistě hodlal zpeněžit.

Zbijeme cara železnou tyčí

Policie zloděje dopadla na okraji Moskvy. Muž se odmítal doznat a tvrdil, že si nepamatuje, co v neděli dělal. Obraz krymské hory, ukrytý na staveništi, nebyl nikterak poškozen a do galerie se po soudním přelíčení vrátí.

Není to poprvé, co se Treťjakovská galerie v poslední době dostala do problémů. V květnu loňského roku jeden z návštěvníků záměrně poškodil železnou tyčí obraz cara Ivana Hrozného od malíře Ilji Repina. Silnými údery rozbil ochranné sklo a vzácný obraz na třech místech proděravěl. Muž se vymlouval na to, že vypil příliš vodky a přestal se ovládat.