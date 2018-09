S Michalem Prokopem na Vánoce zazpívají Vladimír Mišík, Vlasta Redl a Matěj Ruppert

Hosty tradičního Vánočního koncertu Michala Prokopa & Framus Five, který se uskuteční 21. prosince v pražském Foru Karlín, budou zástupci tří českých muzikantských generací, kteří se na jednom pódiu exkluzivně sejdou pouze v rámci této akce.

Vladimír Mišík bude reprezentovat rockové veterány. „S Vláďou už táhnem vedle sebe ty svoje káry českým bigbítem víc než padesát let, on hodně napřímo, já s různými zatáčkami. Ale po dvanácti letech mi bude opět ctí ho přivítat jako hosta vánočního koncertu a určitě si spolu něco střihneme,“ říká Michal Prokop.

Neméně originálním hostem bude Vlasta Redl, nezaměnitelný moravský písničkář a autor řady zlidovělých songů. „Vlasta je o celou jednu muzikantskou generaci mladší. Zdá se mi, že dokázal spojit plnokrevný rock s moravskými folklórními kořeny naprosto přirozeně, nikoho lepšího u nás v tomto žánru neznám,“ uvádí na adresu svého hosta Michal Prokop.

Nejmladším z hostů letošního Vánočního koncertu Michala Prokopa je Matěj Ruppert z funk-soulové kapely Monkey Business, jejímž frontmanem je už osmnáct let. „Už jednou jsme se na jeho hostování domlouvali, tehdy to padlo kvůli jeho zranění, tak doufám, že to letos konečně dáme,“ těší se hostitel. Vstupenky na koncert se prodávají v sítích GoOut a Ticketportal.