Sadomasochista z Pulp Fiction nakonec zemře, prozradil Quentin Tarantino

Prostřednictvím společenského magazínu Empire odpovídal oscarový režisér Quentin Tarantino na dotazy svých fanoušků a rozhovor nyní koluje po internetu. Tarantino vysvětlil například to, kde se vzala postava muže v sadomasochistickém oblečku ve sklepní scéně filmu Pulp Fiction. Tato otázka pálila fanoušky kultovního filmu roky.

Letos je to 26 let od premiéry filmu Pulp Fiction, snímku, jenž naplno ustanovil Quentina Tarantina jako režiséra a scenáristu první kategorie. Jednou z velmi výrazných postav příběhu je podivný zjev (Stephen Hibbert) v sadomasochistickém oblečku žijící ve sklepě zastavárny. Fanoušci filmu si dlouhé roky lámou hlavu s tím, a koho jde a jak vlastně nebožák, kterému dá Butch (Bruce Willis) v závěru scény pěstí, skončil.

„Ve filmu se to tak neodehraje, ale když jsem to psal, věděl jsem, že ten člověk po Butchově ráně zemře. Pěst ho omráčila a on se udusil na obojku,“ vysvětlil Tarantino s odkazem na to, že postavu připoutal Zed (Peter Greene) na obojek v rámci sadomasochistických hrátek.



Režisér vysvětlil i to, kde se postava vzala: „Co se týče jeho historie, šlo o nějakého pobudu nebo stopaře, kterého Zed s Maynardem (Duane Whitaker) před sedmi lety někde nabrali. Celou dobu ho trénovali, takže se z něj stala perfektní oběť.“

Samotný článek s Tarantinem v magazínu Empire vyšel sice už v polovině loňského roku, ale doteď existoval jen v tištěné verzi. V rámci oslav 30 let Empire se společnost rozhodla rozhovor zveřejnit spolu s několika dalšími filmovými články.