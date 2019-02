Scénář mě docela vyděsil, tvrdí představitel Franty ze seriálu Most!

CHOMUTOV Po rozhovoru Zdeňka Godlu vezeme na místo, které si fotograf vyhlédl pro portrét. Přelézáme ohradník, za kterým se pasou koně. Godla se zarazí: „To musím?“ Nerozhodně přehazuje přes ohradník nohu a rozhlíží se, jestli nás někdo nepozoruje. „Vám to připadá jako nic, ale já se do ničeho zaplést nesmím,“ vysvětluje nám své obavy. Zkušenosti mu napovídají, že co projde bílým, jemu jako Romovi by projít nemuselo. Server Lidovky.cz vám z rozhovoru přináší druhou ukázku.

LN: Zatím jste hrál jen role Romů. Neměl jste někdy pocit, že do toho musíte režisérům a scenáristům trochu mluvit? Že třeba něco víte přece jen líp než oni, když tu komunitu znáte?

To se stává. Petru Václavovi jsem párkrát řekl, že je něco nevěrohodné. Byla tam scéna, ve které jdu předávat drogy do nějakého lesíka. Tam ale dealer přece nejde v napresovaných džínách, vezme si tepláky, aby mohl utíkat. Tak jo, řekl Petr. A šel jsem se převlíknout. Občas mi taky něco nešlo do pusy, protože jsem věděl, že Romák by to tak nikdy neřekl. Tak jsem si to prostě předělal a oni byli rádi.



LN: Jak jste se cítil, když jste hrál scény, ve kterých se třeba říká: „Ty jsi cikán, u tebe se předpokládá, že jsi retard.“

Když jsem si ten scénář četl poprvé, tak jsem se trochu polekal. Co tomu řeknou naši Romové? Ale pak jsem si řekl, že půjdu a ukážu lidem, že se nemusíme za všechno urážet. Mně se třeba hnusí slovo cikorka. Ale dokázal jsem to dát, že se to tam říká. Ať lidi vidí, že se za všechno neurazíme.

LN: Jak na to zatím reagují? Žádná závist se neobjevila?

Zatím ne. My Romáci si navzájem spíš přejeme. Reakce mám samé dobré. Každý mi podává ruku a chválí to. Oni vědí, že je to komedie.

LN: Kromě toho vaše postava je tam vlastně jediná normální: Rom Franta má práci, peníze, ženy, a dokonce i oblek, který půjčí hloupému Luďanovi.

No přesně tak.

LN: Jak tedy chtějí být Romové pojmenováváni? Já bych třeba nikdy neřekla Romák nebo cikán, ale vy to říkáte běžně. Je to tak, že od Roma to nevadí, ale od bílého ano?

Já jsem byl zvyklý, že mi každý říkal cigán. Jsem Rom, kterému to slovo nevadí.

Celý rozhovor s hercem Zdeňkem Godlou o natáčení seriálu Most!, hledání práce, vykládání vtipů nebo klubových kartách si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 8. února.