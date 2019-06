Seriál Dobrá znamení propaguje satanismus, stěžují si křesťané. Petici za jeho zrušení poslali špatné společnosti

Americká křesťanská organizace sepsala petici proti seriálu Dobrá znamení (Good Omens) na motivy románu Terryho Pratchetta a Neila Gaimana. Seriál má urážet křesťany tím, že zlehčuje satanismus. Petice nasbírala krátce po svém uvedení tisíce podpisů. Organizátoři petice navíc původně apel mířili na společnost Netlfix, která se seriálem nemá nic společného, a na sociálních sítích si vysloužili posměch.

Démoni a andělé se nikdy příliš nemuseli. Když je ale v sázce osud světa, musí se démon Crowley (David Tennant) spolčit s andělem Aziraphalem (Michael Sheen). Spolu zjišťují, že Antikrist sice na zemi už opravdu je, ale v porodnici to někdo popletl. Syn Satanův tak vyrůstá v malé anglické vesničce a nic nenasvědčuje tomu, že by právě on měl usilovat o totální zničení. Takový je ve zkratce děj seriálu Dobrá znamení, který pobouřil americké křesťany.

Křesťanská společnost Return to Order (Návrat k řádu), odnož Americké nadace pro křesťanskou civilizaci (US Foundation for Christian Civilization), na internetu založila petici, která má nyní již více než 20 tisíc podpisů. Return to Order každopádně není v internetových protestech žádným nováčkem - v dubnu 2018 založila petici proti síti obchodů Walmart, která mezi knihami prodávala i Satanskou bibli Antona Szandora LaVeye. V březnu 2018 zase společnosti vadila značka zmrzliny Sweet Jesus (Sladký Ježíš).



Petice vyjmenovává celou řadu důvodů, kterými seriál uráží křesťany. Mezi ně patří přátelství mezi andělem a démonem, Bůh namluvený ženou (hlas mu propůjčila oscarová herečka Frances McDormandová) nebo fakt, že bibličtí čtyři jezdci Apokalypsy jsou v seriálu zobrazení jako normální motorkáři. „Je to jen další pokus o normalizaci satanismu. Snaha ho zlehčovat a vrhnout na něj dobré světlo. Musíme ukázat odmítavý postoj. Prosíme, podepište naši petici. Spolu Amazonu ukážeme, že nebudeme tiše stát, když bude bořit hranice toho, co pro nás znamená zlo,“ stojí v textu organizátorů.

„Tak tohle fakt nevymyslíš. Bůh vám žehnej,“ napsal na svůj Facebook spisovatel Neil Gaiman, autor knižní předlohy a scenárista seriálu.



My jsme to ale nenatočili

Skupina překvapivě petici původně namířila proti Netflixu. Ten ale se seriálem nemá vůbec nic společného, protože za dílem stojí streamovací platforma Amazon Prime. „Litujeme této chyby a doručíme petici Amazonu,“ omluvili se organizátoři.

Amazon si ale s Netflixem z celé chyby mezitím stačil udělat legraci. „Dobře, slibujeme, že už žádné další díly nenatočíme,“ napsala na Twitter společnost Netlix. „Vy z Netlixu, pokud zrušíte Dobrá znamení, tak my zrušíme Stranger Things,“ zažertovala zase společnost Amazon s odkazem na jeden z největších seriálových hitů z produkce Netflixu.