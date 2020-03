Seriál Dopis pro krále je v Česku oblíbený. ‚Zahrálo‘ si v něm i několik tuzemských hradů

PRAHA Ze statistik vyplývá, že si Češi oblíbili nový fantasy seriál z produkce společnosti Netflix. Klasický fantasy příběh o tom, kterak se z „nuly“ stane hrdina, vychází z populární knižní série.

Tradice praví, že každý panoš musí noc před svým pasováním na rytíře strávit noc v tichu a modlitbách v kapli. To platí i pro šestnáctiletého Tiuriho (Amir Wilson). Uprostřed noci ale na dveře kaple zaklepe ošklivě zraněný muž a poprosí mladíka o doručení důležitého dopisu. Tiuri poruší tradici a vydá se z kaple za králem, aby mu důležitou listinu doručil. Jak to tak bývá, nejde o žádný jednoduchý úkol. Některé zlé živly by dopis rády dostaly do svých rukou.

Seriál je založen na stejnojmenné knize nizozemského spisovatele Tonkeho Dragta. Ta zvítězila v nizozemské anketě o nejoblíbenější knihu pro mládež z druhé poloviny dvacátého století.

Za Dopisem pro krále stojí Paul Trijbits (Jana Eyrová, Brick Lane) a William Davies (Sněžný kluk, Jak vycvičit draka). V seriálu dále hrají Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkisová, Jonah Lees, David Wenham, Tawfeek Barhom, Ken Nwosu nebo James Beaumont.



Seriál se zhruba z poloviny natáčel na Novém Zélandu a z druhé poloviny v České republice. Česko posloužilo hlavně hrady. Diváci mohou v seriálu vidět digitálně upravené hrady Pernštejn, Bouzov, Zvíkov, Křivoklát a Kost. Dále také lesy a louky ve Středočeském kraji. Vznik finální digitální podoby hradů v seriálu nebyl nic jednoduchého. Přesvědčte se sami.