Seriálový Sandman je připravený, potvrdil Neil Gaiman. Koronavirus zastavil akorát samotné natáčení

LONDÝN Fanoušci kultovního Sandmana se seriálu dočkají dříve, než si mysleli. Autor knižní předlohy Neil Gaiman prozradil, že scénář celé první série je hotový, velká část herců je obsazená a vznikly i některé kulisy. To vše se stihlo předtím, než produkci zastavila koronavirová pandemie.

Důmyslná kombinace hororu a mytologie, kterou se proplétá hlavní hrdina nazvaný Sen, personifikace všech snů. Příběh se nedá jen tak jednoduše shrnout. Komiksová série Sandman je ale snad nejznámějším komiksem Vertiga, odnože komiksového nakladatelství DC, která je určena dospělému publiku. Nepozbývá nic z fantazie, kterou Gaiman ohromoval již ve svých knihách, jako byli Američtí Bohové, Nikdykde nebo Hvězdný prach.



„Jde nám to opravdu dobře, ačkoliv to teď samozřejmě všechno stojí, dokud se natáčení po koronaviru znovu nerozjede.“ napsal Gaiman na sociální síti Tumblr. „Scénář celé první série je napsaný, casting probíhá, najali jsme režiséry a nechali postavit některé kulisy. Všechno bylo připraveno na začátek natáčení a pak přišla ta pauza. Hned, co bude svět znovu připraven na televizní dramata, pustíme se zpátky do práce. Mezitím využijeme času, abychom scénář upravili do té nejlepší možné podoby,“ dodal.



Podle loňského vyjádření Netflixu jde v případě Sandmana o „obrovský finanční závazek“. Na Sandmanovi se nešetří - seriál by měl být nejdražším televizním dílem podle komiksu nakladatelství DC. Tvůrcem seriálu a scenáristou je Allan Heinberg, který má na svědomí filmovou Wonder Woman (2017) a řadu dílů seriálu Chirurgové. Na jeho práci dohlíží jako výkonný producent sám Gaiman.



Pokusů o adaptaci Sandmana bylo od devadesátých let několik. Žádná ale nedopadla. O poslední pokus se pokusilo studio New Line Cinema v roce 2016. O zrušeném projektu je známo akorát to, že scenáristou měl být Eric Heisserer, který na sebe upozornil oscarovými Příchozími (2016) a výborně hodnoceným hororem Bird Box (2018) se Sandrou Bullockovou v hlavní roli.