NEW YORK Populární seriálová série Sex ve městě (Sex and the City) se vrátí v nové podobě. Exkluzivní seriál služby HBO Max ponese název And Just Like That... (Dalo by se volně přeložit jako A tak to prostě bylo) a na obrazovky zamíří nejspíš ještě letos.

Seriál Sex ve městě na motivy románů Candance Bushnellové vznikal mezi roky 1998 až 2004. V letech 2008 a 2010 se dočkal ještě dvou celovečerních filmů. Příběh vypráví o partě čtyř výborných kamarádek žijících v New Yorku. Carrie (Sarah Jessica Parkerová), Samantha (Kim Cattrallová), Charlotte (Kristin Davisová) a Miranda (Cynthia Hobbesová) řeší práci, život, ale hlavně milostné vztahy a módu. Hlavní hrdinkou je vypravěčka celého příběhu Carrie, jež pracuje jako sloupkařka. Původní seriál, pod kterým byl jako tvůrce podepsán Darren Star (seriály Melrose Place nebo Emily v Paříži), byl ve své době chválen za sexuální otevřenost, ale také kritizován za banalizování některých společenských problémů.

Nenávidím Neshoda mezi herečkami vznikla údajně již v roce 1998, kdy seriál začínal. Kim Cattrallová byla mezi herečkami v té době největší hvězdou - zazářila v Maškarádě, Velkých nesnázích v malé Číně nebo Bezva fintě. Hlavní roli ale dostala „jen" vycházející hvězdička Sarah Jessica Parkerová. Mezi herečkami tak údajně hned vznikla rivalita, která se táhne již celých dvacet let. Zvěsti o pokračování kolovaly na internetu již delší dobu. Pochybovačům hrál ale do karet fakt, že nenávistný vztah hereček Parkerové a Cattrallové je pověstný. HBO situaci vyřešila tak, že v novém seriálu nakonec bude hrát jen první jmenovaná. Novinku oznámili Parkerová, Davisová a Hobbesová v neděli na sociálních sítích. HBO ohledně děje mlčí. Víme jen, že se oblíbené hrdinky budou potýkat se stejnými karamboly a problémy, akorát budou o dvacet let starší. První série bude tvořena deseti zhruba půlhodinovými díly.