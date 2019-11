Esenbák se učí zacházet s vysílačkou nebo Štrougal se vydal do nebe. Pobavte se u vtipů z éry socialismu

PRAHA Spisovatel Jakub Šofar (vlastním jménem Vladimír Trojánek) je spolu s Janem Nejedlým autorem série knih Po práci legraci, které mapují lidový humor a slovník během socialismu. Podívejte se na některé z humorných anekdot, které sesbíral.

Američan, Francouz a Rus se hádají, kdo z nich má nejhezčí hymnu. Američan zazpívá svou, druzí dva mu tleskají a hymnu pochválí. Vstane Francouz a s vervou zanotuje Marseillaisu. Taky on sklidí obdiv. Vyskočí Rus a zplna hrdla spustí Kde domov můj.

„Hymna je to pěkná,“ říkají Američan i Francouz, „ale to není ta tvoje.“

„Jak to,“ brání se Rus, „čí chleba jíš, toho píseň zpívej!“

V celém okolí Prahy kácí brigádníci lesy. Nová pětiletka je totiž v háji zeleným, a oni nevědí, v kterým.



Timotěj Lysenko zkonstruoval skleněnou desku a skleněné kladívko. Na sklenou desku položil blechu. I rozezvučel kladívkem desku a blecha vyskočila. To 300krát opakoval a blecha 300krát vyskočila. Pak utrhal bleše nohy, rozezvučel kladívkem desku a blecha nevyskočila. To 300krát opakoval a blecha 300krát nevyskočila. Čímž podal vědecký důkaz, že vytrhnou-li se bleše nohy, blecha neslyší.



Brnem letí zpráva, že se ztrácejí esenbáci. Když se jich už z pochůzek nevrátila řada, vytvořil velitel zvláštní sledovací skupinu. A tak jdou o půlnoci dva pochůzkáři a za nimi se plíží dva stíny. V tom se přiřítí nákladní auto, zastaví. Vyskočí několik mužů, pochůzkáře hodí na korbu a zmizí. Poplach, stíhačka, sirény. Náklaďák doženou v polích a pustí na něj světlomet. Na plachtě čtou nápis – JZD Slušovice sbírá prázdné makovice.



Přijde ke zvěrolékaři občan a stěžuje si, že jeho pes, který rád sleduje televizi, se rozvrčí a rozštěká, když se na obrazovce objeví Gorbačov. „To jste si ho tak jistě vycvičil?“ povídá doktor.

„Právě že ne, to je na tom nejdivnější,“ odpoví občan.

„Tak to mi musíte toho psa přivést.“ Protože pes sedí v čekárně, stačí otevřít dveře do ordinace.

Doktor se otočí a hned chápavě povídá: „No, proč jste neřekl hned, že máte afghánského chrta?“



Co je to riziko podnikání? Když arabský šejk objedná svým ženám bednu českých granátů a dodatečně v harému zjistí, že všechny byly ruční.



Co je to pomoc hospodářky zaostalým národům? Dodávka moderních hasicích přístrojů do Ohňové země.



Nad sedadly pražských tramvají byl vylepen letáček s výzvou: „Mladí, uvolněte místo starším!“

Kdosi k tomu obratem připsal: „Jako v Kremlu.“



Mladým československým novomanželům je nyní bezúročně nabízena půjčka na stavbu rodinného domku až do výše 500 tisíc Kč. Jedinou podmínkou je, že se do komína musí vejít aspoň jedna raketa SS-20.