Šmoulinka v hidžábu? Postavy žen v kreslených filmech a seriálech ho musí mít, nařizuje nově Írán

ÍRÁN Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí přikázal, že všechny postavy žen v kreslených filmech musí mít povinně hidžáb. To se týká i zahraničních děl uváděných v zemi. Podle aktivistů jde o toxický krok v zemi, která je represemi žen posedlá.

Chameneího se na hidžáby v případě animovaných postaviček ptal prorežimní zpravodajská agentura Tasnim News Agency. Podle vůdcových slov to sice samo o sobě potřeba není, ale je to nezbytné z duchovního hlediska. Ačkoliv do větších podrobností nezabředl, vyjádřil své obavy z toho, že na animovaných seriálech a filmech vyrostou děvčata, jež budou hidžáb odmítat.



„Tohle není žádný vtip! Vůdce Íránské islámské republiky rozhodl, že i animované ženy budou muset nosit hidžáb,“ napsala na Twitter známá aktivistka Masih Alinejadová a spustila tím lavinu reakcí. „Jejich obsese ženskými vlasy a chlupy na čemkoliv je naprosto toxická. Tihle lidé vládnou Íránu,“ dodala. V komentářích pod virálním příspěvkem se ozývá převážně kritika Chameneího nařízení.



Írán je znám svou velmi přísnou a nábožensky motivovanou cenzurou filmového průmyslu. Filmy a seriály mají například zapovězeno zobrazit milostné interakce mezi ženami a muži (o LGBT pochopitelně ani nemluvě) nebo rozebírat kontroverzní témata. Zcela zakázané jsou film, které „popírají hodnoty islámu“.

Ačkoliv západní filmy s ženami bez hidžábu samy o sobě zakázané nejsou, konzervativní strany již dlouho volají po jejich omezení. Chameíniho nové nařízení je krok i tímto směrem.

Hidžáb je v zemi povinný pro ženy od roku 1979, kdy skončila takzvaná islámská revoluce. Jde o šátek, kterým si žena zakrývá krk, poprsí a vlasy. Například loni v říjnu byla v íránské městě Najafabad zatčena mladá žena jedoucí na kole bez hidžábu.