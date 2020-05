Snímek z natáčení Avatara 2 potvrzuje návrat z herců jedničky a Kate Winsletovou

Aby natěšili fanoušky, zveřejnili filmaři v uplynulých týdnech několik fotografií ze zákulisí natáčení. Ta předposlední například přibližovala filmařskou techniku, kterou používá James Cameron na natáčení podvodních záběrů. Za nejnovější zobrazuje spokojeně vypadající herce s výbavou na snímání pohybu, takzvaný motion capture.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ