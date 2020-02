,Stát u zrodu takové série lze zažít jen jednou.‘ Harry Potter slaví 20 let v Česku

PRAHA „Po eskapádě s Harrym Potterem všichni nakladatelé zpozorněli a hlídají se navzájem jako ostříži,” říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Ondřej Müller, který před dvaceti lety objevil Harryho Pottera pro české čtenáře. Kulaté výročí si nyní připomíná nakladatelství Albatros, které knihy o brýlatém kouzelníkovi vydává. Müller působí v Albatros Media jako dlouhodobý redaktor a programový ředitel dětské literatury.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená Harry Potter?

Doslova kus života. Těch osm let – od února 2000, kdy vyšel v češtině Harry Potter a Kámen mudrců, do roku 2008, kdy jsme v Albatrosu vydali poslední sedmý díl – bylo dost bouřlivých, se spoustou starostí a trápení, ale také radosti z nadšených malých i velkých čtenářů. Vlastně mi to dodnes připadá jako zázrak, jak mohl takový příběh o kouzelnících a čarodějné škole nadchnout celý svět.

Lidovky.cz: Kolikrát se člověku poštěstí, že objeví takový fenomén?

Aby někdo stál u zrodu série, která se stane hned po Bibli nejprodávanější knihou na světě, to lze myslím opravdu zažít jen jednou. Pro mě to byla nezapomenutelná zkušenost sledovat, jak se takový fenomén rodí, jak tím zcela proměňuje knižní trh, a především jak na Harryho Pottera reagovala další média, nakladatelé, autoři, čtenáři.

Lidovky.cz: Je dnes snazší získat pro nakladatelství bestseller nebo naopak internet a sociální sítě způsobily, že o ně bojuje více nakladatelství?

Po eskapádě s Harrym Potterem všichni nakladatelé zpozorněli a hlídají se navzájem jako ostříži. Raději koupí tři nové série ještě v rukopisu, mnohdy s dosud nenapsaným pokračováním, protože co kdyby se z toho zrodil „nový fenomén“ a získala by jej naneštěstí konkurence? Internet a sociální sítě ještě urychlily tok informací, takže nakladatelský kolotoč se točí jako šílený. Bohužel část branže ztratila soudnost, takže každý nový titul je bestseller, který bude dříve či později zfilmován nebo poběží jako seriál na Netflixu, a ke každému novému titulu se najde slavnější kolega autor, který o něm prohlásí, že je to nejlepší kniha, jakou kdy četl. „Must read book of all time!“ Navíc si nakladatel musí dát pozor na uměle vyvolávaný buzz marketing na sociálních sítích, který mate tím, že na „novou knižní událost“ se už těší tisíce čtenářů.

Obálkové ilustrace Vězně z Azkabanu a Tajemné komnaty od Jima Kaye.

Lidovky.cz: Je Harry Potter záležitost jedné či dvou generací nebo má potenciál oslovit další a další generace, které teprve budou přicházet?

To abychom nahlédli do křišťálové koule profesorky jasnovidky Sybily Trelawneyové. Známe z dějin literatury fenomény, které oslovily další generace a znovu, třeba i po staletích, se vracejí, jako např. Robinson Crusoe, Tři mušketýři, postava kapitána Nema, Vinnetou, Knihy džunglí, v nedávné době Sherlock Holmes atd. Všechny mají něco společného – jsou to napínavé příběhy, plné dobrodružství a odvážných hrdinů. V tomto ohledu je Harry Potter podobný, a myslím, že ve věštecké kouli vidím, jak si na konci 21. století vezou lidé Harryho Pottera s sebou ke hvězdám.

Lidovky.cz: Když už je řeč o potenciálu. Měl Harry Potter stejný potenciál oslovit české čtenáře jako ty na západě? Přece jen české děti vyrůstají nebo alespoň vyrůstaly na trochu jiných pohádkách, než jsou vidět například ve Spojených státech.

Vždy mě udivovalo, že Harry Potter oslovil bezezbytku děti po celém světě, jakkoli je hluboce zakořeněn v tradici anglického fantastického příběhu. Odkazy na Charlese Dickense, Charlese Kingsleyho, a celou „éru anglosaských vypravěčů“, jako byli Kenneth Graham, Edith Nesbitová, Mary Nortonová, George MacDonald či F. Anstey, jsou v sérii zjevné. Ale to je zkrátka něco navíc pro Angličany a znalce fantasy žánru. A pak je tam spousta parodických scén na anglický způsob života a vyjadřování, který je už třeba jen pro amerického čtenáře nesnadno zachytitelný. A zcela jiný je školský systém, který ale českým dětem – alespoň co vím z besed – připadal exotický, a možná o to tajemnější.¨

Ronald Weasley v podání Jima Kaye.

Lidovky.cz: Letos slaví Harry Potter 20 let na českém trhu. Mohou se čeští čtenáři těšit na nějaké akce spojené s výročím?

Na únorovém Comic-Conu v Praze jsme společně se čtenáři zavzpomínali na dvacetileté výročí vydání první knihy v češtině. Dále se chystá Noc s Andersenem, která proběhne v knihovnách 27. března, a bude též ve znamení Harryho Pottera. Děti budou večer v knihovnách odpovídat na záludné otázky z knih o Harrym Potterovi a knihovna, která v kvízu vyhraje, získá od Albatrosu balík knih. Zároveň děti od Albatrosu dostanou pohlednice s ilustrací od Jima Kaye, jenž je dvorním ilustrátorem nového vydání Harryho Pottera.

Obálka od Mary GranPré.

Lidovky.cz: Když jsme spolu mluvili před téměř třemi lety při příležitosti 20. světového výročí Harryho Pottera, zmínil jste, že dlouho pátráte po knize inspirované Harrym Potterem. Pokročil jste za tu dobu?

Knih inspirovaných slavnou sérií vyšly desítky. My jsme například vydali několik knih Jenny Nimmo o chlapci Charliem, který chodí do podobné školy, jako jsou Bradavice. Dlouho jsem však pátral po knize, která je inspirována Harrym Potterem, a přitom tuto inspiraci nějak nově a nápaditě rozvíjí. Tou knihou je podle mého soudu román Nikdyuš od Jesicy Townsendové. Tento román jsme opět zadali k překladu Vladimíru Medkovi, který s bratrem Pavlem překládal

Obálka od Johnyho Duddleho

Harryho Pottera, a i on si tuto knihu pochvaloval. Je jednou z mála knih z potterovských imitací, která se originálu vyrovná do detailu promyšleným světem kouzel a jeho hrdinů.

Lidovky.cz: Původně v Česku vyšly americké obálky s ilustracemi Mary GranPré, nově vycházejí knihy s britskou obálkou od Jonnyho Duddleho. U těch nejnovějších jsem zaznamenala, a to především od dospělých fanoušků, že by bývali ocenili opět americké, tentokrát s ilustracemi Kazu Kibuishi, neboť jsou vyspělejší. Diskutovali jste v Albatrosu, které použijete, popřípadě hrály v tom kromě vkusu i další faktory jako licence?

Zvažovali jsme několik variant a nakonec jsme se rozhodli pro Duddleho, neboť jeho obálky oslovují především dětské čtenáře. Chtěli jsme, aby základní řada byla stále určena čtenářům od deseti let, zatímco pro dospělé vydáváme velká ilustrovaná vydání Jima Kaye. Myslíme si, že po nich dnes už dospělí čtenáři Harryho Pottera rádi sáhnou – i s jistou nostalgií – a s pietou si velké ilustrované vydání zařadí do knihovny, spíš pro vzpomínku než na čtení.

Obálka od Kazu Kibuishi.

Lidovky.cz: Někteří čtenáři ještě možná vlastní Kámen mudrců s obálkou Galiny Miklínové. Z jakých důvodů se Albatros rozhodl vydat cestou oněch amerických obálek?

Každý fenomén, který překročí hranice své země, a stane se světovým, má svého majitele, který se snaží udržet všude po světě jeho jednotný design a jednotnou prezentaci, ať už jsou to Star Wars, nebo Pokémoni. A totéž se stalo v případě Harryho Pottera. Byli jsme požádání, abychom dodržovali jednotný design obálek, které namalovala Mary GranPré. Přesto jsem měl radost, že až do čtvrtého svazku Harry Potter a Ohnivý pohár jsme směli na předsádkách otisknout nápadité „dějové mapy“ právě od Galiny Miklínové.

Obálka od Galiny Miklínové.

Lidovky.cz: Kromě ilustrovaných vydání z dílny Jima Kaye vyšla také ilustrovaná vydání Fantastických zvířat a Bajek barda Beedleho. Jak obecně přijímají čtenáři tato doplňková vydání? Jsou schopná zaujmout podobný počet čtenářů nebo jsou skutečně doplňková pro ty největší fanoušky?

Je pravdou, že doplňková ilustrovaná vydání, např Bajek barda Beedleho, či učebnice Fantastická zvířata, zaujmou jen hrstku „nejzatvrzelejších“ fanoušků, ale pokud to podmínky jen trochu dovolí, vydáváme tyto knihy v češtině právě pro radost oddaných čtenářů, jako například scénáře k filmům ze série Fantastická zvířata.

Obálka knihy Bajky barda Beedleho. Ilustrace z knihy Fantastická zvířata a kde je najít

Výjimkou je kniha Pobertův plánek včetně přiložené hůlky, kterou je po rozsvícení vidět stopy na rozkládací mapce. Ta nadchla stovky čtenářů. Ale to je především díky skvělému nápadu samotné autorky. Pobertův plánek patří k mým nejoblíbenějším artefaktům z Bradavic a spousta čtenářů ho chtěla očividně mít také. Mimochodem, po použití mapky na ni nikdy nezapomeňte hůlkou ťuknout a pronést: „Neplecha ukončena!“ Vždycky mě tahle hláška pobaví a mockrát už jsem ji v životě od té doby použil.

Lidovky.cz: Před lety jsme se také bavili o Prokletém dítěti, kdy jste říkal, že vás bavilo. Měl jste možnost jej vidět na prknech? Ptám se na to proto, že mám pocit, že čeští čtenáři Prokleté dítě úplně nepřijali. Sama se přiznám, že jsem na něj hodně změnila názor právě poté, co jsem jej v Londýně viděla.

Zatím jsem přestavení neviděl, protože stále čekám dopis z Bradavic s několika volňásky pro redakci Albatrosu. Nicméně autorku obdivuji, jaké odvážné pokračování celé série zvolila – v podobě divadelní hry, i když bych osobně některá tajemství už dál neodhaloval a nevracel se k nim, jak to scenáristé v divadelní hře Prokleté dítě činí.

Ale to se mi na druhou stranu na J. K. Rowlingové líbí – nebojí se přicházet s neotřelými nápady a nedrží se jen zavedených, řekli bychom jistých cestiček vedoucích k úspěchu. Vrhnout se do zpracování osudů letmo zmíněného autora učebnice Mloka Scamandra, kterou si čte Harry Potter, považuji též za výtečný nápad. A upřímně se těším na další hříčky či nápady odvážné autorky. Kdoví, zda už něco dalšího nepíše pod novým pseudonymem...