Štěstí na dně láhve. V novém českém dramatu Abstinent má hlavní roli alkohol

PRAHA Jak daleko se dá utéct před závislostí na alkoholu? Mladý chlapec Adam (Josef Trojan) nachází alespoň dočasné útočiště v protialkoholní léčebně. Komorní drama Abstinent má na svědomí režisér a scenárista David Vigner (Na hraně, Jakub). Premiéra je ohlášená na 31. října.

Devatenáctiletého Adama (Josef Trojan) právě čekala maturita a s ní vlastně i celý život. Jenže přednější než budoucnost mu byly mejdany, holky a nejedna láhev něčeho ostřejšího. Měl pocit, že všechno zvládá, ale mýlil se. Nedobrovolně skončí v protialkoholní léčebně, instituci, kterou má většina lidí spojenou se staršími ženami a muži. Zvykne si na tvrdý režim v budově, která mu poskytla útočiště?



„Abstinent je určen nejen mladým lidem, ale také jejich rodičům. Mou snahou bylo vyprávět filmový příběh alkoholika z pohledu mladého člověka, který teprve vstupuje do dospělého života. Ve filmu odkrývám jeho citlivou duši, cestu k vypořádání se s tímto osudovým problémem. Přes všechny podněty z okolí se nakonec musí rozhodnout sám,“ popisuje svůj film režisér Vigner.





„Film pojednává o příběhu, který se může přihodit každému, kdo o svém životě přemýšlí v krátkodobém horizontu. Alkohol je velkou součástí tvorby zábavy. Bohužel se mnozí lidé dostávají do situace, kdy si onu zábavu bez alkoholu neumí představit. To je problém primárně do budoucna. Problém, který teď mladá generace sice nepociťuje, může ovšem eskalovat a způsobit celou řadu problémů,“ okomentoval svou roli herec Josef Trojan.

Kromě něj diváci ve filmu uvidí i Jessicu Bechyňovou, Šimona Fridricha, Vasila Fridricha, Andreu Bereckovou, Miloslava Čížka, Kristýnu Frejovou nebo Lukáše Hlavicu.