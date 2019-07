Stranger Things neslábnou. Nostalgické pomrkávání na diváka funguje i napotřetí

HAWKINS Stejná dávka záhad a nebezpečí. K tomu nově ale i pořádná nálož humoru. Seriál Stranger Things, televizní ekvivalent zamilovaného dopisu osmdesátým létům, se bere ještě méně vážně. Sázka vyšla - kritici označují třetí sérii za tu vůbec nejlepší. Třetí Stranger Things měly premiéru 4. července.

V městečku Hawkins už zase není bezpečno. Demogorgoni ani Stahovač mysli (Mind Flayer) nejsou tentokrát tou neznámou a děsivou hrozbou. Tou je totiž puberta, která Mikea, Willa, Dustina, Lucase a Max srazila razancí rozjetého vlaku. To je totiž to pravé záhadno pro správné letní měsíce.

Stranger Things se berou jetě méně vážně, což je patrné hned od první epizody. Zároveň, jak je již zvykem, nešetří s odkazy na popkulturní záležitosti osmdesátých let. To jako celek funguje opravdu výborně.



Chválou nešetří ani zahraniční kritici. „Stranger Things 3 oplývají tou samou dávkou podivínského šarmu, temného napětí a sebeuvědomělého humoru. To všechno již z první série tohoto příběhu o příšerách pro nerdy uřinilo naprostý hit,“ shrnula své nadšení Lorraine Allová z deníku Los Angeles Times.

„Určitě nejlepší série ze všech. Jízda od začátku do konce!“ myslí si Fico Cangiano z webu CineXpres.



„Třetí série jde vyšlapanou cestou předchozích dvou, ale hej, znovu to zafungovalo. Celá série navíc skončila tak, že by mě vážně mrzelo, kdyby se seriál znovu nevrátil,“ napsal Keith Phipps z New York Magazine.



„Stranger Things jsou skvělým příkladem značky, která je pokaždé lepší a lepší. Z toho by se Hollywood mohl učit,“ myslí si Hugh Montgomery z BBC.