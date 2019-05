Suchý, Bach i hip hop najednou. To budou letošní Struny podzimu

Struny podzimu si i ve svém 23. ročníku udržují pozici žánrově nejrozpaženějšího hudebního festivalu v České republice. Na žádném jiném by nebylo myslitelné v několika dnech po sobě slyšet světové jazzové hvězdy, klasiku domácí populární hudby, Bachovy barokní skladby, klasiku hip hopu i experimenty soudobé vážné hudby. Jen na Strunách podzimu, jež se letos rozezní mezi 15. říjnem a 13. listopadem na několika místech Prahy, některých i v kontextu hudby, jež se tam bude hrát, velmi unikátních.

Nejde přitom o žádné násilné roubování. Festivalová dramaturgie má tak šťastnou ruku, že dokáže svůj program dobře „prodat“ nejen obchodně (jen málo položek Strun podzimu už dlouhá léta zůstává nevyprodaných), ale i umělecky – na objevnosti a kvalitě festivalu se obvykle shoduje s návštěvníky i kritická obec, což také nebývá úplně běžné.

Jazz

Festival zahájí 15. října ve Foru Karlín charismatická britská zpěvačka a klavíristka Laura Mvula, jejíž styl mísí soulové, jazzové a r&b prvky. Kromě komorních koncertů vystupuje i v doprovodu velkých orchestrů, a to bude případ i jejího pražského debutu. Dirigentem tělesa bude Troy Miller, pod jehož vedením Laura Mvula odehrála i památný koncert s Londýnským symfonickým orchestrem v Barbican Hall.

V jazzovém duchu bude festival pokračovat 18. října v Divadle X10 v bezprostředním sousedství Národní třídy, kde zahraje projekt vycházející z alba Země (2017) český saxofonista Luboš Soukup se světově proslulým beninským kytaristou Lionelem Louekem.

Hned dvojí setkání s legendou jazzového klavíru nabídne podvečer a večer 22. října v Anežském klášteře, kde se představí Američan Fred Hersch, nejprve v sólovém recitálu a posléze v rámci svého klavírního tria.

Největší jazzovou legendou letošních Strun podzimu bude bezesporu Charles Lloyd se svým kvintetem 31. října v Rudolfinu. Americký saxofonista začínal v 60. letech, nikdy se nebál spolupráce ani s rockovými kapelami (The Doors, The Beach Boys) a dnes patří k nejvýznamnějším stále aktivním jazzmanům své generace.

Klasika a další žánr

Jednou z linií Strun podzimu je také hudba, které se z nedostatku jiné terminologie říká vážná. A to v různých variantách modernosti. Špičkový britský soubor JACK Quartet se specializuje na soudobou modernu a minimalismus, v La Fabrice zahraje 25. října kompletní kvartety významného avantgardního skladatele Iannise Xenakise.

Newyorský skladatel a spoluzakladatel slavného sdružení Bang on a Can Michael Gordon osobně přiveze 6. listopadu do Doxu několik svých skladeb včetně té nejslavnější – Timber pro šestici perkusistů. Tuto skladbu provede soubor Mantra Percussion z New Yorku.

Slavný český violoncellista Jiří Bárta v Divadle X10 zahraje 8. listopadu komplet šesti suit pro sólové violoncello Johanna Sebastiana Bacha. Týž cyklus měl na programu už při prvním ročníku Strun podzimu v roce 1996, a pamětníci tak budou moci zajímavě srovnávat.

Mimo jazz a klasiku sáhne dramaturgie letos dvakrát. Poprvé 19. října v Rudolfinu, kdy se zde Jiří Suchý se svými hosty projde někdejším společným repertoárem s Jiřím Šlitrem. A podruhé na úplný závěr festivalu 13. listopadu ve velkém sále Lucerny, kde si dají na prvním českém koncertě legendárních De La Soul dostaveníčko fanoušci hip hopu.