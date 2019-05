Tajné služby kují pikle v předvečer sametové revoluce. HBO chystá seriál Bez vědomí

PRAHA Blíží se politické změny v Československu a tajné služby nespí. HBO představuje po Hořícím keři další hvězdně obsazený seriál o klíčovém bodě české historie. První dva díly představí premiérově na filmovém festivalu v Karlových Varech. Oficiální premiéra je pak stanovena na listopad 2019 v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce.

Profesionální houslistka Marie (Táňa Pauhofová) emigrovala z komunistického Československa do Británie, protože jejímu manželovi Viktorovi (Martin Myšička). Když to ale v roce 1989 vypadá, že situace v Československu se pomalu stabilizuje, Marie Viktora přesvědčí k návštěvě Prahy. To se ukáže jako velká chyba. Dvojice je totiž vržena doprostřed země, která je stále považuje za své nepřátele. Doprostřed země, která se pro ně po letech v Anglii stala cizinou. Viktora přitom hledá hned několik organizací včetně Státní bezpečnosti. Začíná závod o čas.

Seriál nabízí hercům v několika případech úplně jiný typ rolí, než na jaký byli dosud zvyklí. Například Martin Hofmann uvádí, že jeho postava je „klidná, racionální a moc nemluví. “Mé role jsou přitom obvykle verbálně košaté, jiné mi ani nebyly dosud nabízeny. Tohle je jedna z výjimek. Taky mimochodem nemá moc iluzí o době, ve které žije a nejspíš tuší, že se to bude brzo lámat a že její čas končí.“



Šestidílný seriál, který je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela, vznikl v režii mezinárodně respektovaného Ivana Zachariáše (Pustina). Na seriálu se jako odborný poradce podíleli také spolupracovník CIA a světově uznávaný expert na špionážní techniku H. K. Melton nebo znalec operativních prostředků československé tajné služby Daniel Povolný. V rámci platformy HBO GO se na Bez vědomí budou moci podívat diváci i v celé Evropě a Americe.