Taková ikona už tady nikdy nebude, říká autor posledního Gottova hitu Krajčo

PRAHA Frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo je autorem posledního hitu Karla Gotta Srdce nehasnou, který nazpíval se svou dcerou Charlottou Ellou.

Richard Krajčo.

LN: O vážné nemoci Karla Gotta se vědělo, nicméně: zaskočila vás zpráva o jeho úmrtí?

Sice jsem už delší dobu věděl, v jakém je zdravotním stavu, ale když to pak přijde, stejně vás to zaskočí a je to strašné. Zrovna jsme byli s kapelou ve studiu Svárov, kde jsme nahrávali i s Karlem, takže přítomností ve stejné místnosti to na mě padlo dvojnásob. On se i ve chvílích, kdy mu bylo při práci špatně a byl zesláblý, snažil působit vesele, takže se zdálo, že situace není tak vážná. No, a pak se najednou probudíte a je to tady...