Televizní seriál Hra o trůny se dočká divadelní adaptace, cílem je Broadway

BROADWAY Televizní seriál Hra o trůny (Game of Thrones) z dílny stanice HBO se dočká divadelní adaptace, premiéra bude v roce 2023. Na přípravě se podílí autor literární předlohy George R. R. Martin, který na projektu začal pracovat ještě před současnou pandemií. Produkční tým by divadelní hru rád uvedl na renomovaných scénách v Londýně a New Yorku, píše agentura AFP.

Divadelní hru napíše Brit Duncan Macmillan, který stojí například za adaptací knihy 1984 od George Orwella. Režie se ujme Dominic Cooke. V představení se objeví postavy známé z obrazovek, píše BBC News. Děj se bude odehrávat v době 17 let před začátkem děje seriálu.

„Inscenace se pochlubí příběhem o lásce, pomstě, šílenství a nebezpečí zahrávání si s proroctvím. Odhalí tajemství a lži, které byly dosud jen naznačeny,“ píše se v prohlášení producentů pro média.

Seriál Hra o trůny měl celkem osm řad a stanice HBO jej vysílala v letech 2011 až 2019. Na rok 2022 připravuje HBO tematicky související seriál House of the Dragon (Dům draka). S autorem předlohy Martinem nedávno firma podepsala smlouvu o spolupráci na pět let, píše BBC News. Spisovatel podle AFP spolupracuje na přípravě jiného projektu také s internetovou stanicí Netflix.