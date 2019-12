Televizní tipy na 27. prosinec: Pohádková zábava s kamínkem a pouť za zlomením kletby

PRAHA Na co se podívat 27. prosince v televizi? Server Lidovky.cz Vám nabízí několik tipů.

Zakletá Ella

Prima, 13:25

Mladičká Ella (Anne Hathawayová) se narodila do světa, kde každé dítě získává sudbu od pohádkové kmotřičky. Jenže Ella to opravdu nevyhrála - jako kletbu dostala do vínku absolutní poslušnost, takže nikdy nemůže odmítnout žádný příkaz. Aby vyhrála nad osudem, musí procestovat celé magické království!

Proč sledovat: Anne Hathawayová je v roli stejně kouzelná, jako celý příběh!

Kniha Džunglií

Nova, 17:35

Hrdinou filmu je chlapec Mauglí (Neel Sethi), člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způsobené člověkem. Mauglí cítí, že v džungli už pro něj najednou není místo. Vydává se na dobrodružnou výpravu, při které jej doprovází přísný pardál Baghíra a veselý medvěd Balú.

Proč sledovat: Fantastická digitální podívaná.

Čarovný kamínek

ČT1, 20:00

Třetí pohádkovou novinkou je česko-slovenská koprodukce Čarovný kamínek. Ta opustí svět vysoké dvorské etiky i vaření hříšníků v kotlích. V této pohádce se králové lesní říše se rozhodnou svým poddaným Sebele a Bendegůzovi (Zuzana Bydžovská a Ady Hajdu) svěří kámen plnící přání. Aby se rozhodli, komu z nich mocná věc připadne, rozhodnou se vsadit. Dají kámen lidem a pokud ho ti budou používat k dobrým skutkům, připadne kámen Sebele. V opačném případě ho uchvátí zlý Bendegůz.

„Jak se nám už několik let potvrzuje, pohádkové příběhy našich slovenských sousedů jsou pro televizní diváky příjemným zpestřením našeho svátečního vysílání, protože nabízejí zvláštní poetiku, jinou než jakou vidíme v našich klasických českých pohádkách s princeznami, princi a umouněnými čerty,“ vysvětlila Marča Arichteva, kreativní producentka za Českou televizi.

Proč sledovat: Zase trochu jiný pohled na pohádky.