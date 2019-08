Tenkrát v Hollywoodu byla rvačka. Tarantnino udělal z mého otce de*ila, stěžuje si dcera Bruce Leeho

Snímek Tenkrát v Hollywoodu (Unce Upon a Time in Hollywood) sbírá nadšené ohlasy diváků i kritiky. Jak je ale u Tarantina zvykem, nevyhýbají se mu kontroverze. Sharon Leeová, dcera Bruce Leeho, si stěžuje, že film udělal z jejího otce „namyšleného deb*la“. K situaci se vyjádřil i herec Mike Moh, jeho filmový představitel. Článek se vyhýbá vyzrazení části děje, protože snímek zamíří do českých kin až 15. srpna.