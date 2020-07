‚Trump je větší hrozba než terorismus!‘ Skupina Linkin Park mu zakázala používat svou hudbu

LOS ANGELES Skupina Linkin Park je zatím poslední z řady muzikantů, kteří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zakázali používat svou hudbu během kampaně za znovuzvolení. Jak informoval zpravodajský server Fox News, skupina vyzvala Trumpa, aby přestal používat její hudbu poté, co hit Linkin Parku In the End zazněl ve videu, které na twitteru zveřejnil ředitel Bílého domu pro sociální sítě Dan Scavino a Trump ho sdílel.

„Linkin Park nikdy neschvaloval a neschvaluje Trumpa a nepovolil jeho organizaci používat jakoukoli naši muziku,“ napsala skupina na svém oficiálním twitterovém účtu. „Vyzvali jsme je, aby od tohoto jednání upustili.“

Twitter video zablokoval „v reakci na vlastníka autorských práv“, uvádí poznámka na serveru, která se objevila místo zablokovaného videa. Použitá verze písně byla coververze, kterou nahrála Fleurie a Jung Youth.

„Zjistil jsem, že Trump nelegálně použil coververzi písně, na které jsem se podílel, na svém propagandistickém videu,“ napsal Youth na twitter. „Kdokoli, kdo mě zná, ví, že se ostře stavím proti bigotnosti a rasismu. Díky všem v twitterové komunitě, kteří to video pomohli odstranit!“ dodal. Také frontman kapely Linkin Park Chester Bennington před svou smrtí v roce 2017 vyjádřil nevoli vůči americkému prezidentovi: „Opakuju, Trump je větší hrozbou pro USA než terorismus!! Musíme znovu najít svůj hlas a postavit se za to, v co věříme.“ Mezi dalšími umělci, kteří odsoudili Trumpovu vládu a jeho tým pro předvolební kampaň, je Neil Young, dědicové Toma Pettyho, The Rolling Stones, Elton John či Adele.