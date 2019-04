Tvůrci Hry o trůny ‚prozradili‘ konec seriálu. Odpověď schovali do seznamu 51 písní

Los Angeles Několik dní před začátkem vysílání finálové řady Hry o trůny neutichají diskuze o tom, jak celý seriál skončí. Tvůrci seriálu, David Benioff a D. B. Weiss zveřejnili na hudební platformě Spotify seznam skladeb s více než padesáti písněmi, který podle jejich slov celý příběh osmé série vyzrazuje.

„Odpověď na otázku ohledně závěru je stoprocentně ukrytá ve výběru písní,“ napsali tvůrci seriálu David Beniof a D. B. Weiss. „Nikdo nám to nebude věřit, ale je to pravda,“ dodali.

Podle jejich slov ale nebylo hlavním cílem ponouknout fanoušky k pátrání po konci příběhu, ale sdílet svou lásku k rocku i dalším žánrům a diváky na poslední sérii navnadit. „Hledali jsme písničky, které v nás vyvolávají stejné pocity, jako Hra o trůny,“ uvedli o playlistu Game of Thrones: The End Is Coming, který si mohou zájemci poslechnout přes streamovací službu Spotify.

Seznam skladeb je žánrově velmi různorodý: jeho součástí jsou country písně Johnnyho Cashe i rapové skladby Kanyeho Westa. Seznamu písní však dominuje rock, objevují se v něm skladby kapel Gun N’ Roses, U2 nebo Led Zeppelin.

Autoři přitom doposud ohledně děje seriálu extrémně tajnůstkářští a natáčení poslední série provázela přísná bezpečnostní opatření. Štáb se totiž dříve často potýkal s úniky snímků z filmování i osobních dat. Při loňském natáčení byl proto vybaven například rušičkou dronů, která bezpilotním letounům zablokovala vysílání záznamu, a posléze je donutila na místě přistát.



Spekulovalo se dokonce o tom, že kvůli únikům natočí štáb několik různých konců, z nichž ten pravý bude odhalen až při vysílání poslední epizody, tyto informace však byly následně vyvráceny.

Premiéra poslední osmé řady seriálu Hra o trůny: tvůrci David Benioff (vlevo) a D. B. Weiss.

Hra s fanoušky tvůrcům seriálu ale cizí není. V březnu společnost HBO oznámila, že je na světě ukryto šest věrných železných replik trůnu ze seriálu. Čtyři z nich fanoušci již nalezli - jeden se skrýval v lese v Anglii, druhý na ledové planině v severním Švédsku, třetí nedaleko Madridu ve Španělsku a čtvrtý ve skalách v severovýchodní Brazílii. Další dva na své nalezení teprve čekají.

Nová série nejpopulárnějšího seriálu současnosti se dočká své světové premiéry již 14. dubna, v Česku o den později a bude sestávat z šesti dílů. Úplně poslední díl bude vysílán 19. května.