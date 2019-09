‚Učebnicový příklad mistrovské filmařiny.‘ První reakce na Scorseseho Irčana nešetří chválou

NEW YORK Stopáží dlouhá mafiánská podívaná Irčan (The Irishman) si získala kritiky. První ohlasy na filmu vyzdvihují precizní režisérskou práci, nastříhání a herecké výkony ústřední trojice - Roberta De Nira, Ala Pacina a Joea Pesciho.

Frank Sheeran (Robert De Niro) sice pochází z chudé rodiny, ale vypracoval se až na špičkového gangstera a nelítostného zabijáka. Údajně vlastnoručně připravil o život 25 lidí. Jedním z nich byl i známý mafián Jimmy Hoffa (Al Pacino). Snímek vznikl na motivy knihy Irčan aneb Tak vy malujete kvartýry (česky Leda, 2018) spisovatele Charlese Brandta. Podle ohlasů jde o další skvělou povedenou od oscarového režiséra.

„Irčan je mistrovské dílo. Vtipné, velkolepé a hlavně melancholické. Režisér Scorsese se v něm vypořádává se stárnutí, odkazem i lidskou smrtelností. Konec mě rozplakal,“ napsal Chris Evangelista, kritik webu Slashfilms.



„Irčan je Scorseseho kombinace filmů V přístavu a Kmotra. Když k tomu připočítáte přidanou nostalgii jeho předchozích snímků, působí Irčan téměř jako labutí píseň. Film je skvěle nastříhaný a všichni tři hlavní herci předvádějí vynikající výkony,“ shrnul svůj názor J Don Birnam z webu Slashreport.



„Irčan je fantastický! Svaté mafiánské trio - De Niro, Pacino a Pesci - utáhnou tento 3,5 hodiny dlouhý film bez obtíží a ještě u toho podávají herecké výkony zralé na Oscary. Digitální omlazování fungovalo. Scorsese má stejnou energii, jakou měl v sedmdesátých letech a jeho novinka nabízí mafiánskou akci i prostor k zamyšlení,“ neskrývá nadšení blogger Seán Kelso.



„Kvalitou je to zhruba někde uprostřed Scorseseho tvorby. Je to spíše taková opatrná studie lidského charakteru, ne čistokrevný film o mafiánech,“ myslí si Mara Reinsteinová, kritička magazínu US Weekly.



„Scorsese to v sobě stále má. Irčan je učebnicovým příkladem mistrovské filmařiny,“ shrnul své nadšení Edward Douglas.