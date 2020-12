Úspěšný seriál Koruna trnem v oku. Upozorněte diváky, že jde o fikci, tlačí na Netflix Británie

LONDÝN Úspěšný seriál Koruna (The Crown) z produkce Netflixu vypráví o životech britských monarchů. Britský ministr Oliver Dowden společnost žádá, aby před seriálem varovala diváky, že jde pouze o fikci. Ožehavá je právě nejnovější čtvrtá série, jež se zaobírá kontroverzními osmdesátými léty.

„Je to povedená fikce. Stejně jako u jiných televizních produkcí by měl Netflix na začátku pro diváka zdůraznit, že to není víc než to,“ sdělil Dowden pro nedělní vydání deníku Daily Mail. Připomeňme, že takové informace Netflix zpravidla před svými pořady neuvádí.

Dowdenovo prohlášení ale pobouřilo některé historiky, kteří tento potenciální krok vnímají jako zcela zbytečný. I tak média očekávají, že ministr pošle v následujících dnech dopis Netflixu.

Nejnovější čtvrtá série, jež měla na Netflixu premiéru začátkem října, je zasazená do osmdesátých let, kdy se královská rodina musela vypořádat s poněkud nelichotivým pohledem veřejnosti na některé její členy.

V centru všeho dění je tentokrát vztah a nakonec i krach manželství prince Charlese a princezny Diany. Děj se zároveň točí i okolo Charlesova mileneckého vztahu s Camillou Parker-Bowlesovou, vévodkyní z Cornwallu. Dalším ožehavým tématem zobrazeným ve čtvrté sérii je chátrající duševní zdraví princezny Margarety, sestry královny.

Seriál byl v průběhu svých několika sérií opakovaně kritizován za různé historické nepřesnosti. Nutno zdůraznit, že tvůrce seriálu Peter Morgan nikdy netvrdil, že jde o přesné zobrazení historických událostí. To je ostatně i kvůli přísně střeženému soukromí rodiny téměř nemožné.