V Broumovském klášteře omítka určitě neopadne. Místo mnichů se tu proženou umělci

PRAHA/BROUMOV Když se řekne Broumov, první, co se člověku vybaví, jsou Sudety, benediktini a výběžek země zakousnutý do Polska. Nyní se toto pohraniční město s barokním klášterem opět dostává do širšího povědomí. Může za to kulturní a společenský program, kterým za poslední měsíce ožil tamní benediktinský klášter. Mnichy vystřídali výtvarníci, spisovatelé nebo hudebníci.

Aktuálně se v jeho zdech koná první sympozium ilustrace v Česku. Účastní se ho šest ilustrátorů s tím, že budou mít dva týdny klid a prostor pro volnou tvorbu a zároveň pak v Broumově zanechají jedno ze svých děl. Akce vyvrcholí v sobotu dvěma výstavami.



První testovací ročník

„Snažili jsme se vybrat odlišné výtvarné styly, ukázat, jaká je v tomto oboru diverzita,“ vysvětluje za organizátory Ilona Polanski. „Aliona Baranová a Veronika Zacharová se kromě ilustrace věnují také animaci, naopak práce Marii Makeevy jsou skoro až grafické. Michal Bačák téměř nepoužívá počítač, jeho obrázky jsou hodně propracované až realistické, Marek Ehrenberger ve volné tvorbě kreslí na dřevěné desky a Tereza Ščerbová se kromě ilustrace věnuje malbě olejem na plátno.“

Jde o první testovací ročník, za kterým stojí spolek CZillustrators, festival ilustrace LUSTR a Agentura pro rozvoj Broumovska, která ve zrekonstruovaném klášteře provozuje vzdělávací a kulturní centrum. Stavba dál patří benediktinům, ti ale obývají jen Břevnovský klášter v Praze a ten v Broumově nabídli k dispozici.

„V České republice se koná několik výtvarných sympozií zaměřených na malbu, sochu či keramiku. Žádná z akcí se však nezabývá výhradně ilustrací, která v současné době nabývá na popularitě a zažívá období rozmachu,“ líčí ředitelka akce Žaneta Vávrová, jež přímo z Broumova pochází. Ilustraci tak chtěla více přiblížit veřejnosti. Pro místní jsou připravené workshopy, filmové projekce, přednášky a návštěvy improvizovaného ateliéru v klášterním parku. „Jedním z výstupů sympozia bude také samostatná výstava v rámci festivalu LUSTR v Praze,“ dodává ředitelka.

Když neopadá omítka

Výtvarníci jsou ubytovaní v bývalých mnišských celách, k dispozici mají společný ateliér, kavárnu, wi-fia téměř celý klášterní areál. I když by sympozium mělo být určeno jejich volné tvorbě, je nepsaným pravidlem, že každý z nich daruje klášteru jedno své dílo.

Aliona Baranová s Veronikou Zacharovou vytvořily malbu na zdi v dětském parku, Maria Makeeva sérii barokních pohlednic, které si budou moci návštěvníci kláštera pořídit. Michal Bačák vyzdobil skleník v klášterní zahradě, Marek Ehrenberger připravil dřevěný „ilustrovaný svět“ a Tereza Ščerbová věnovala klášteru jeden ze svých obrazů. „Pokud se tato díla nepřesunou nebo je nezničí opadávání omítky, budete je moci vidět minimálně tento rok,“ dodává za pořadatele Ilona Polanski.