VANĚK: Útok na nové logo je nesmyslný. AVU je stále živá a současná umělecká škola

PRAHA Článek profesora Milana Knížáka s názvem Nové logo Akademie výtvarných umění je nehodné akademické půdy, je záměrně jednostranný, manipulativní a vykonstruovaný.

Jako rektor se žádných svědků porevoluční doby nezbavuji. Je naivní si myslet, že disponuji schopnostmi zabránit svědectví profesora Knížáka či umím uvrhnout v zapomnění pedagogy a pedagožky, jež v devadesátých letech utvářeli novou koncepci Akademie výtvarných umění v Praze. Na akademii jsem v té době studoval, vím, jak silné a důležité období to bylo.

Rektorem AVU jsem od roku 2014 a v současnosti sloužím této škole už v druhém rektorském období. Několikrát jsem se při různých příležitostech jasně vyjádřil, že se hlásím k odkazu raných devadesátých let tak, jak je formuloval ve své koncepci proměny AVU profesor Milan Knížák.

Chci, aby AVU byla živou a současnou školou, aby se nezakonzervovala a neustrnula, proto prosazuji princip pravidelných konkurzů na pedagogická místa. I profesor Knížák se po svém zvolení k tomuto principu hlásil, později však zaujal konzervativní stanovisko a prosazoval názor, že rozvoj školy má být pomalý a beze změn.

Od svého nástupu na AVU, kdy jsem byl v roce 2010 vybrán ve výběrovém řízení na pozici vedoucího pedagoga, jsem se intenzivně podílel na utváření AVU jako vzdělávací umělecké instituce. V roce 2011 jsem byl zvolen do akademického senátu AVU a o rok později jsem se stal jeho předsedou. Viděl jsem, jak se od svých slavných devadesátých let škola specifickým způsobem privatizovala, uzavřela a zakonzervovala. Velká část pedagogů si přivlastnila prostory i studenty a vypěstovala si pocit vlastní nenahraditelnosti. Neřešila se budoucnost AVU. Nemyslelo se na nástupce, některé obory neměly zajištěnou budoucí existenci potřebnými docenty a profesory, akreditační požadavky se bagatelizovaly. Jestli toto lze vnímat jako odkaz devadesátých let, tak přiznávám, že jsem chtěl AVU změnit.

Nesmyslný útok na nové logo

Nařknutí z intrik a lží kolem výběru nového vizuálu AVU je nenávistné a pomlouvačné zároveň. Potřebu nové identity jsem formuloval ve svých volebních tezích již v roce 2013. Několikrát jsme o věci jednali na zasedání akademického senátu AVU. Trvalo pět let zajistit potřebné finance na odborné a transparentně nastavené výběrové řízení a realizaci zakázky.

Výtky profesora Milana Knížáka, že jsme s ním nejednali o poskytnutí autorských práv škole, jsou záměrně jednostranné a zavádějící. Několikrát způsoby užívání loga AVU korigoval a určoval, jak se nemůže jím navržený znak upravovat. Dal vícekrát najevo, že autorská práva na znak AVU drží on. Proto jsme při zadání výběrového řízení formulovali, že AVU nevlastní na daný znak autorská práva a nemůže ho poskytnout k dalšímu zpracování.

Přes nesmyslné útoky a výtky profesora Knížáka dopadla soutěž výborně. Vítězný návrh grafického studia 20YY Designers je postaven na speciálně navrženém písmu AVU Variable s umístěnými srdíčky do těl písmen, číslic i znaků a na možnosti variování jejich velikostí.

Koncept demokratického používání a možnost sdílení reprezentuje současnou koncepci školy, která je přes veškerou vážnost umění hravá a zasahuje do současného kulturního života v mnoha sférách.