Vánoční knižní tipy. Darujte svědectví z KLDR či Opium a absynt

PRAHA Rok se s rokem sešel a jsou tu opět vánoční knižní tipy. Jako obvykle nechybí zastoupení různých žánrů. Tentokrát přinášíme tipy na reportážní literaturu, historickou detektivku, román, ilustrovaný atlas či knihu o českých hrdinkách.

Nebe patří nám

Nová absyntovka Nebe patří nám doplnila tématickou řadu Prokletí reportéři. „Bonnie a Clyde v uneseném letadle. Willie Roger Holder a Catherine Marie Kerkowová donutili posádku přeletět Atlantik a přistát i s výkupným v Alžírsku, aby později byli oslavováni francouzskými intelektuály v čele s Jean-Paul Sartrem. Čin frustrovaného veterána z vietnamské války a jeho krásné přítelkyně nebyl ojedinělý, mezi lety 1961 a 1973 bychom ve Spojených státech napočítali více než sto padesát únosů,” uvádí nakladatelství Absynt. Americký reportér Brendan I. Koerner se pustil do mozaiky těch nejtypičtějších i nejbizardnějších únosů. Ve své reportáži sleduje také proměnu letecké dopravy. Nebe patří nám je též průvodcem po tehdejší geopolitické situaci i náladách v americké společnosti 60. a 70. let. A konečně poskytuje náhled na to, jak se střetly ekonomické a bezpečnostní zájmy. Letos na podzim vyšla také kniha Nemesis: Drogová bitva o Rio, v níž se investigativní novinář a specialista na organizovaný zločin Misha Glenny se pustil do rozplétání prostředí narkomafie v Rio de Janeiru.

Mlčící fontány

Americká autorka s litevskými kořeny Ruta Sepetys přichází s novou knihou, jejíž děj opět zasadila do minulosti. „Madrid, 1957. Španělsko pod nadvládou diktátora Franka zoufale potřebuje peníze, a tak láká turisty a obchodníky. Mezi nimi je i osmnáctiletý syn ropného magnáta Daniel Matheson, který chce skrze čočku fotoaparátu poznat rodnou zemi své matky. Řízením osudu potká mladou Anu, díky níž odhaluje krutou každodenní realitu Španělů, a brzy se sám ocitá v ohrožení. Zvládne ve slunném městě, jehož ulicemi se plíží stíny občanské války, ochránit své milované?” ptá se nakladatelství CooBoo. Ačkoli jsou autorčiny knihy zařazovány do kategorie young adult, její styl oceňují i dospělí čtenáři. Všechny její knihy získaly vysoké hodnocení mezi čtenáři, ať už na goodreads či české Databázi knih. V předchozích letech vyšly v Česku další její bestsellerové tituly V šedých tónech, Sůl moře a Potrhaná křídla.

Zuzanin dech

„Zuzana Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Nic jí nechybí, kráčí životem lehce, obklopena láskou. Vzduchem se vznášejí vlákna přepáleného cukru. Třicátá léta dvacátého století v malém městečku Holašovice jsou sladká. Teprve během německé okupace začne Zuzana dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny se vpisují do ní. Protože má židovský původ, je její osud předem daný. Transport. Koncentrák,” píše nakladatelství Host. Její přátelé Hanuš a Jan zůstávají v Holašovicích. I jejich cesty se však rozcházejí. Knihu napsala Jakuba Katalpa, která má na svědomí například úspěšný román Němci, v níž líčí život středostavovské německé rodiny na počátku století, útrapy první světové války a posléze vzestup fašismu ve třicátých letech.

Svědectví o životě v KLDR

Koreanistika Nina Špitálníková, která je autorkou úspěšné facebookové stránky KLDR živě: Za 38. rovnoběžkou, na níž denně publikuje zajímavosti z KLDR, vydala další knihu. Tentokrát přináší sedm rozhovorů se severokorejskými uprchlíky. „Jak funguje severokorejská indoktrinace? Co pro tamní obyvatele znamená trojice zbožštěných vůdců? Jaký je rozdíl mezi životem na vesnici a ve městě? Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď ve strhujících výpovědích sedmi silných osobností, které se rozhodly riskovat vlastní život, utéct z KLDR – a poznat svobodu,” uvádí nakladatelství Lidové Noviny. Nina Špitálníková o KLDR také přednáší. Dvakrát se jí podařilo vyjet do této země vyjet na studium. O tom napsala před několika lety také knihu Mezi dvěma Kimy: Na studiích v KLDR.

Hrdinky

„Byly odvážné. Mnohdy předběhly dobu. Šly si za svým a někdy za odvahu zaplatily cenu nejvyšší. Ale svým příběhem inspirovaly tisíce a miliony dalších žen, které dnes díky nim mohou žít svobodně a podle svých představ. Strhující vyprávění o šedesáti výjimečných a leckdy zapomenutých hrdinkách z české kotliny od těch nejdávnějších dob až po současnost,” láká ke koupi nakladatelství Universum. V knize se objevuje například příběh kněžny Libuše, abatyše Mlady, Emy Destinové, Františky Plamínkové, Hany Podolské, Mileny Jesenské či Věry Čáslavské. Každé ženě je věnována dvojstrana, doplněná o portrét. Ty vytvořili studenti ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. O českých hrdinkách vyšla v loňském roce také kniha Kapky na kameni, kterou vydalo nakladatelství Albatros. Obě knihy navazují na úspěšnou knihu Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. Pod knihu Hrdinky se podepsala například uznávaná česká spisovatelka Kateřina Tučková. Knihu doplnily historické vstupy Renáty Fučíkové.

Opium a absynt

„Má tajemné vraždy v New Yorku na svědomí člověk, nebo upír? Sestra Tillie Pembrokeové je nalezena mrtvá a bez kapky krve. Jen dvě malé ranky na krku naznačují, kudy z ní unikl život. Právě tou dobou, na konci 19. století, vyšel v Americe Stokerův Dracula, a tak se představivost mnoha lidí upřela k možnosti, že v New Yorku začal řádit upír. Tillie je náruživá a zvídavá čtenářka, proto ji takové vysvětlení sestřiny smrti nemůže uspokojit. V pátrání ji brzdí ošklivé zranění, které utrpěla při pádu z koně. Na zmírnění bolestí jí lékař předepíše laudanum, opiovou tinkturu, a někteří lidé z jejího okolí ji drogou až podezřele ochotně zásobují,” uvádí nakladatelský dům Grada, který knihu vydal pod značkou Cosmopolis. Zajímavou historickou detektivku vydalo v loňském roce také nakladatelství Argo. Kniha 1793 Vlk a dráb začíná nálezem mrtvoly bez rukou a nohou, zohavenou k nepoznání ve vodách jezera. Případu se ujímá spolupracovník stockholmské polici Cecil Winge, se silným smyslem pro spravedlnost, umírající na souchotiny. K vyšetřování se připojí i veterán Mickel Cardell.

Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů

Stockholmská ilustrátorka Maja Säfström se znovu hlásí o slovo. Po úspěšném minimalistickém Ilustrovaném atlasu neuvěřitelných faktů o zvířatech a Ilustrovaném atlasu legračních faktů o mláďatech přichází s třetí knížkou. „Zapomeňte na dinosaury! Na Zemi v minulosti byli ještě pozoruhodnější tvorové. Třeba želvy s extra dlouhými krky a opancéřované ryby velké jako autobus! Kdo měl pět očí, čí tlama se podobala záchodovému prkénku a kterému ptákovi nikdy nenarostla křídla? Vraťte se zpátky v čase za úžasnými zvířaty, na které je i ta nejbujnější představivost krátká!” uvádí nakladatelství Albatros. To letos na podzim vydalo také pokračování plně ilustrovaného Atlasu ohrožených živočichů, který navázal na Atlas vyhubených živočichů. V obou případech jde o ukázku precizní vědecké ilustrace. Přestože je text určen dětem (okolo dvanácti let), ilustrace ocení i dospělí. Atlas vyhubených zvířat zvítězil v kategorii nakladatelský počin soutěže Zlatá stuha. Vědeckou ilustrací - paleoartem se zabýval také přední český ilustrátor Zdeněk Burian. Zapomenutý svět Zdeňka Buriana, třetí svazek série monografií legendy českého malířství, nyní vychází u Albatrosu.

Z Izrastiny s láskou

Ostřílený reportér Jakub Szántó přichází s knihou, v níž se vyznává z náklonnosti k Izraeli, Palestině a jejich obyvatelům. „S pomocí výrazných příběhů, barvitého popisu čtvrtstoletí orientálních zkušeností i líčení historického kontextu usiluje o nabourání leckdy schematického vnímání neklidného regionu. Výrazná osobnost televizního zpravodajství odmítá vnímat izraelsko-palestinské vztahy jako výhradně konfliktní. Nabízí naopak názor, že vybírat stranu si není třeba, protože oba národy jsou obdivuhodné, a přitom odsouzené k tomu žít bok po boku,” uvádí nakladatelství Argo, pod jehož hlavičkou kniha vyšla. Za jeho prvotinu Za oponou války: Zpravodajem nejen na Blízkém východě získal v literární soutěži Magnesia Litera cenu čtenářů Kosmas. V ní přiblížil své zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí.

Kde zpívají raci

Vysoce hodnocená kniha americké spisovatelky Delii Owens z roku 2018 vyšla konečně také v Česku. „O Kyi Clarkové kolují v poklidném městečku Barkley Cove na pobřeží Severní Karolíny fámy jako o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Kya je inteligentní a citlivá dívka. Žije v souladu s přírodou, odkázaná sama na sebe v bažině, které říká domov. Jejími nejlepšími kamarády jsou racci a chlapec Tate. Naučí mladou dívku číst a stanou se z nich nerozluční přátelé. Jenže jednoho dne Tate odejde a Kya, již mladá žena, zůstane sama. Její divoká krása okouzlí mladého muže z města, Chase Andrewse, a před Kyou se otevírá úplně nový život. Když je třináctého října 1969 Chaseho tělo nalezeno v močálu bez známek života, obyvatelé města začnou z jeho vraždy podezírat právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou,” uvádí nakladatelství Jota. Román Kde zpívají raci je ódou na přírodu a líčením záhadné vraždy.

Ilustrovaná historie létání

Kniha, která bezpochyby zaujme i čtenáře, který se letectvím nijak zvlášť nezabývají. „Autorka Lily Ford se v knize zaměřuje na let jakožto kulturní fenomén, kterým se zabývali už pisatelé v antice. Skrze různé historické epochy je čtenáři představován barvitý a vzdušný příběh létání, od nejprimitivnějších pokusů tzv. „skokanů z věží“ po moderní dějiny a slavný let do vesmíru,” uvádí nakladatelství Pangea, které knihu vydalo. Jak už název napovídá, jedná se o knihu doplněnou o dobové ilustrace, skici či plakáty. Kniha k historii letectví přistupuje z hlediska diváků a později i pasažérů. Fanoušci historie ocení i další historicky laděnou knihu Erebus - Příběh ztracené lodi , která u nakladatelství Pangea vyšla v loňském roce. Loď Erebus byla jednou z prvních velkých průzkumných lodí. V roce 1848 zmizela během výpravy na Arktidu spolu s doprovodnou lodí Terror. V roce 2014 byla nalezena. Kniha Erebus tak mapuje její osud od vyplutí, přes výpravu na Antarktidu až její konec v Arktidě. Příběh sepsal Michael Palin, jeden z členů legendární komediální skupiny Monty Python. Palin použil pro ozvláštnění úryvky z deníků a dopisů jednotlivých námořníků.

