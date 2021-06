Velký daňový podvod? Filmové studio Paramount prý obralo Spojené státy o 4 miliardy dolarů

LOS ANGELES Studio Paramount Pictures je jedním z pěti největších hollywoodských studií. Podle nové studie ale krátí Spojené státy o daně tím, že distribuční práva převádí do zemí s lepšími daňovými podmínkami. Mediální gigant ViacomCBS, který studio vlastní, se nařčení brání.

Studio Paramount Pictures vzniklo v roce 1912. Mezi jeho neznámější značky patří série Indiana Jones, Mission: Impossible nebo Pátek třináctého. V roce 2019 přešlo pod mediálního giganta ViacomCBS, nadnárodní společnost, jež vznikla spojením firem Viacom a CBS. Předtím ho vlastnila jen společnost Viacom.

Podle nové studie Centre for Research on Multinational Corporations (Centra pro výzkum nadnárodních korporací) Paramount již několik let krátí daně tím, že své značky pro mezinárodní distribuci komplikovaně licencuje přes bílé koně na Barbadosu, Bahamách nebo v Nizozemí a Velké Británii. Právě komplikovanost celé sítě má bránit jejímu snadnému rozkrytí.



Studie upřesňuje, že studio Paramount mělo během let připravit stát o zhruba 4 miliardy dolarů (83,5 miliard korun). Nějaká ta „levota“ by se ale měla dít i okolo jiných dceřiných společností ViacomCBS, mezi které patří hudební televize MTV, dětská televize Nickelodeon nebo televizní síť CBS.

Společnosti Viacom i CBS totiž i před jejich spojením v roce 2019 vlastnila podnikatelská rodina Redstoneových. Shari Redstoneová je nyní generální ředitelkou ViacomuCBS. Podle autorů studie společnost převádí majetek svých dceřiných společností do států, kde jsou pro mezinárodní společnosti lepší podmínky. Spoluautor studie Maarten Hietland sdělil deníku The New York Times, že klíčovou roli v tomto procesu hrálo hlavně Nizozemí.

Společnost ViacomCBS, pod kterou Paramount patří, se nařčením brání. Podle ní jsou výsledky studie značně zavádějící. „ViacomCBS splňuje své daňové povinnosti ve všech ze 180+ zemí, ve kterých operuje. Ze všech našich výdělků jsou řádně odváděny daně dle zákonů daného státu.“

Nezvratným faktem ale zůstává, že v roce 2016 vyhodila rada společnosti Viacom jejího viceprezidenta Natakiho Williamse. Ten následně Viacom zažaloval za to, že firma převedla distribuční práva na snímek Želvy ninja(2014) na subjekt v Nizozemí, aby se vyhnula placení daní ve Spojených státech. Obě strany se nakonec dohodly na mimosoudním vyrovnání.