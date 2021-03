Vezměte si divadlo domů. Projekt Brejlando ho předvede ve virtuální realitě

Divadelní zážitky ve virtuální realitě nabídne služba Brejlando. Diváci budou moci pomocí zapůjčených brýlí sledovat vybraná představení pražských divadel z domova, brýle jim umožní přenést se jakoby až na scénu a do bezprostřední blízkosti herců.

Inscenace se natáčí kamerou zprostředka jeviště, herci se pohybují kolem ní. Divák by tak měl mít pocit, že herci směřují své promluvy i pohledy přímo na něj.



Pro službu Brejlando byla vybraná představení natočena pro virtuální realitu, autoři říkají, že nejde o běžný on-line přenos. „Společně s divadelním režisérem stávající dílo rozebereme a postavíme ho znovu. Vymýšlíme scénu, aby co nejvíc podporovala možnost 360stupňového výhledu diváka,“ uvedl režisér a kreativní producent Brejlanda Petr Hanousek.

Vstupenky, tedy brýle si mohou zájemci objednat v síti GoOut od 29. března. Brýle v daný den přiveze kurýr, další den si je zase vyzvedne. Služba je zatím jen v Praze, tvůrci plánují distribuci rozšířit. Cena lístků v předprodeji je 899 korun za jedny brýle na jeden večer, dvoje jsou za 1399 korun. Teoreticky by bylo možné dívat se na představení celý večer opakovaně či je někomu půjčit, ale tuto možnost limituje skutečnost, že brýle budou mít vždy baterii nabitou jen na dvě hodiny.

Praha oslovila s nabídkou deset divadel, které zřizuje. Prvními inscenacemi, které diváci mohou takto sledovat, jsou Hamleti z Divadla Na zábradlí a Perníková chaloupka divadla Minor. Nová mají přibývat dvakrát do měsíce. Iniciátoři projektu věří, že Brejlando by nemuselo být jen náhradou v době uzavření divadel, ale že pandemii přežije.

Projekt vznikl ve spolupráci se skupinou Brainz Studios, která již podobně dříve zpracovala hudební zážitky. Brejlando je podle nich něco mezi divadlem, filmem a snem.

Herec Petr Stach dnes uvedl, že z kamery uprostřed jeviště „jde určité prázdno“, tedy jistá interakce s divákem může hercům chybět. Přesto ale projekt vítá, protože nabídne nové zážitky. „Nebojím se, že by nám to požíralo živé diváky, jsou to dvě odlišné skutečnosti,“ řekl ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň.