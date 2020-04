VIDEO: Andrea Bocelli a prázdná milánská katedrála. Slavný tenor odzpíval online koncert pro naději

Bocelli doufal, že jím vybrané písně spojí miliony lidí. „Díky živé hudbě spojíme miliony sepnutých rukou po celém světě. Obejmeme zraněné srdce naší Země,“ prohlásil o projektu tenor.

Bocelliho doprovázel rezidentní varhaník milánského Duoma Emanuele Vianelli. Jedním z těch, kteří představení sledovali online, byl i hollywoodský herec Hugh Jackman.

From the bottom of our hearts, thank you @AndreaBocelli A tremendous gift and exactly what we needed. #AmazingGrace #HappyEaster pic.twitter.com/0ikTwvriJG