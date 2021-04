VIDEO: Cesta vlakem podle Andrey Šulcové a Concept Art Orchestra

Pražský mezižánrový big band Concept Art Orchestra zveřejňuje nový videoklip k písni Lose and Get. Autobiografickou, pozitivně laděnou píseň o znovunabytém zdraví napsala členka orchestru, flétnistka a písničkářka Andrea Šulcová, vizuální stránky klipu se zhostila animátorka Kaltrina Berisha z Kosova. Jeho premiéru přinášejí Lidovky.cz v premiéře.

Lose and Get napsala autorka během jedné cesty vlakem mezi Prahou a jejím rodným Náchodem. „Bylo to začátkem roku 2020, kdy jsem měla za sebou velmi čerstvě téměř dva roky nemocničních patálií. Běžné věci pro mě byly jako nepředstavitelný zázrak – třeba právě to, že jsem mohla jet vlakem, stát na vlastních nohou nebo sníst, na co jsem měla chuť.“

Velký kontrast emocí, které autorka v tu dobu prožívala, se pokusila vyjádřit hudbou a textem. Dívka z písně si kolem sebe buduje pomyslné město a obklopuje se v něm lidmi, věcmi a činnostmi, které ve svém životě chce doopravdy mít. „Často jsou to právě ztráty a trápení, které nás v životě nasměrují k tomu, jak získat ‚své štěstí‘. Odtud také název píseň Lose and Get, tedy ztratit a získat,“ dodává Andrea Šulcová.

Hudbu k písni natočil Concept Art Orchestra koncem roku 2020 společně s nahrávkami dvou dalších skladeb. Islanders Martina Brunnera je poslední částí suity Land and People inspirované dílem českého fotografa Jana Lukase. Zpracování tohoto videoklipu se ujala Anežka Horová. Nedělní (vý)let z pera Štěpánky Balcarové je skladba pro děti. Na realizaci videoklipu se podílelo pět sourozenců z jihočeských Katovic.

Projekt se zveřejněním těchto třech videoklipů zrealizoval Concept Art Orchestra jako náhradní program za koncerty, které nemohly kvůli epidemii proběhnout. „Chtěli jsme se tímto způsobem spojit s našimi fanoušky a nabídnout jim alternativní zážitek za zrušené koncerty v minulém roce,“ dodává kapelnice orchestru Štěpánka Balcarová.

Na podzim a na zimu 2021 plánuje orchestr uvedení již zmíněné šestidílné suity Land and People Martina Brunnera a 5. ročník Skladatelské soutěže Karla Krautgartnera o nejlepší kompozici pro jazzový orchestr.