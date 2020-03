VIDEO: Kriminální génius proti podzemním skřítkům. Zběsilá pohádka Artemis Fowl se představuje

LOS ANGELES Oblíbená knižní série spisovatele Eoina Colfera se dočkala hvězdně obsazeného filmového zpracování. Artemis Fowl nabízí originální pohled na pohádkové postavy a zábavně odlehčený příběh. Do českých kin zamíří 28. května.

Artemis Fowl (Ferdia Shaw) je geniální syn jednoho z nejlepších kriminálníků na světě (Collin Farrel). Jenže celé je to trochu komlikovanější, protože Fowlovic rodina má přístup do jiných světů obydlených roztodivnými pohádkovými postavami. Když Artemisův otec zmizí neznámo kam, vymyslí mladík důmyslný způsob, jak ho najít. Unese kapitánku skřítkovské říše Myrtu Krátkou (Lara McDonellová), aby získal obrovské výkupné. Tak to přece zločinci dělají, no ne? Za nekale získané peníze pak hodlá platit pátrání po svém otci. Tohle se přeci nemůže pokazit...?

Za filmovou adaptací stojí herec a režisér Kenneth Branagh. Ten sice režiéroval například poslední Vraždu v Orient expresu (2018) a Popelku (2015), ale až u Artemise Fowla narazil na skutečný oříšek. „Trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, jak propojit magii s pohádkovými bytostmi a moderní svět s jeho výdobytky,“ sdělil pro web ET.



K filmu je připojeno několik velkých jmen. Kromě výše zmíněného Colina Farrella diváci uvidí i Judi Denchovou, Joshe Gada nebo Nonsona Anozieho.