VIDEO: Proč se Bryce zabil? Seriál ‚13 důvodů proč‘ zveřejnil trailer k třetí sérii

Los Angeles Tvůrci populárního seriálu ‚13 důvodů proč‘ zveřejnili oficiální trailer k třetí sérii. Netflix pokračování kontroverzního seriálu uvede na obrazovky 23. srpna. Společnost rovněž oznámila, že se jedná o předposlední řadu.

Třetí série amerického seriálu 13 důvodů proč uvádí důvody, proč student střední školy Liberty High spáchal sebevraždu. Tentokrát se jedná o Bryce Walkera. „Kdo zabil Bryce Walkera?“ stojí na konci traileru. Jeden den po zveřejnění traileru na kanálu YouTube má ukázka přes čtyři a půl milionu shlédnutí. Server Mirror píše, že čtvrtá řada má být už poslední.



„Jestli někdo víte, co se stalo mému synovi, prosím řekněte něco,“ říká se slzami v očích Walkerova matka na jeho pohřbu. Spolužáci jen skloní hlavy a vše nasvědčuje tomu, že série bude opět napínavá. Tato řada má, stejně jako tomu bylo i v první a druhé sérii, třináct dílů.



Seriál vyvolal v minulosti mezi diváky kontroverzní reakce. Květnová zpráva, publikovaná v časopise Americké akademie dítěte a adolescentní psychiatrie (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), přinesla zjištění, že v dubnu 2017, tedy měsíc po uvedení první řady seriálu o studentce Hannah Bakerové (Katherine Langfordová), vzrostl počet sebevražd dětí ve věku 10 až 17 let o 28,9 %. To bylo nejvíc za sledované období posledních pěti let, kterým se výzkum zabýval.