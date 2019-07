Netflix ustoupil nátlaku. Ze seriálu ‚13 důvodů proč’ vystřihl krvavou scénu sebevraždy

LOS ANGELES Z populárního seriálu ‚13 důvodů proč‘ byla vystřižena scéna sebevraždy dívky Hannah. Ta si ve vaně prořízne tepny. Před škodlivostí seriálu již dlouho varovali odborníci.

Hannah Bakerová (Katherine Langfordová), studentka střední školy Liberty High, spáchala sebevraždu. Dva roky poté dorazí ke dveřím jejího spolužáka Claye (Dylan Minnette) zvláštní balíček. V něm je několik audiokazet, které Hannah nahrála před svou smrtí. Každá kazeta vysvětluje důvody, které ji ve finále k sebevraždě dohnaly. Seriál posbíral kladné reakce diváků i kritiky, ačkoliv byl kritizován za to, že ze samotného aktu sebevraždy udělal znovu populární a „trendy“ věc.

Tříminutová scéna sebevraždy z posledního dílu první série zobrazuje Hannah, jak si v napuštěné vaně přeřezává tepny na ruce. Následně vykrvácí. Voda se rychle barví a celá děsuplná scéna je rozhodně něčím, co nejspíše do seriálu pro mladistvé nepatří. „Chtěl jsem zobrazit ošklivou a bolestivou realitu,“ řekl ke scéně kdysi tvůrce seriálu Brian Yorke s tím, že chtěl jejím naturalistickým zobrazením všechny odradit od napodobování.



„Slyšeli jsme od mladých lidí, že jim seriál 13 důvodů proč pomohl poprvé se bavit o složitých problémech, například o depresích či sebevraždách. Pomohl jim vyhledat pomoc, často úplně poprvé,“ píše Netflix v oficiálním prohlášení. „Všímáme si debaty kolem této scény. Proto na radu lékařů včetně Dr. Christine Moutierové, hlavní lékařky Americké nadace pro prevenci sebevražd (AFSP), jsme se společně s tvůrcem Brianem Yorkeyem a producenty rozhodli scénu z první série, v níž Hannah spáchá sebevraždu, vystřihnout.



Lékaři ale Netflixu ještě před premiérou seriálu v roce 2017 radili, že by ho vůbec neměli zveřejňovat. Varovali před možnými účinky. Společnost Netflix tuto kritiku razantně odmítala a stála si za nezávadností seriálu, ačkoliv do epizod jeho druhé série již vložila varování.

Co říkají studie

Zpráva publikovaná začátkem května v časopise Americké akademie dítěte a adolescentní psychiatrie (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) přinesla zjištění, že v dubnu 2017, měsíc po uvedení seriálu, vzrostl počet sebevražd dětí ve věku 10 až 17 let o 28,9 %. To bylo nejvíc za sledované období posledních pěti let, jímž se výzkum zabýval.

Jiná studie ale výsledkům oponuje. 25. dubna zveřejnili vědci z Pennsylvánské univerzity (University of Pennsylvania) svou vlastní zprávu, která je v rozporu s výše uvedenými zjištěními. V této se naopak píše, že mladí lidí ve věku 18 až 29 let, kteří viděli druhou sérii 13 důvodů proč, myslí na sebevraždu méně, než ti, kteří ji neviděli.