VIDEO: Prodal bagetu za piroh. ‚Rus‘ Depardieu se stal terčem videoklipu kapely Wohnout

Praha Česká hudební skupina Wohnout, v níž působí bratři Homolové, vydala na konci července videoklip k písni Depardieu. Ve videu se objevují falešné nosy, vodka i symboly srpu a kladiva. Text pak glosuje ruského občanství, které francouzský herec přijal před sedmi lety.

Členům skupiny Wohnout nedalo spát přesídlení francouzského herce Gérarda Depardieu do Ruska. Nikdo se prý touto aférou nezabýval dostatečně. „Tak jsme si na toho Gérarda museli posvítit my. Nikdo se k tomu neměl, nikdo se k tomu nějak extra nevyjádřil, asi se v tom neradno šťourat,“ napsala ke klipu pod video kapela. „Jenže vono nám to nedalo spát. Co von ten chlap francouzskej nosatej v tom Rusku, že jo?“ zajímalo Wohnouty.

Video kapela na svém Youtube kanále zveřejnila 29. června a nyní má přes 80 tisíc zhlédnutí. „ Řek‘ Gerard Depardieu, že už se mu víno dobře nepije

a tak sbohem milá Francie, teď budu pít vodku,“ zpívá v refrénu zpěvák Matěj Homola. Píseň vyšla na devátém albu skupiny pojmenovaném po písni Miss Maringotka. Je to také šestá píseň od skupiny, která se dočkala vlastního videoklipu. Ten nezapře nápaditou stylizaci inspirovanou ruskými reáliemi. Skupina také využila nápad použít falešné „depardieuovské“ nosy.

Herec, jenž podle Wohnoutů prodal bagetu za piroh, dostal občanství přímo od ruského prezidenta Vladimira Putina v roce 2013. Podle médií tak udělal kvůli 75% dani pro bohaté, kterou chtěl zavést tehdejší francouzský prezident, socialista François Hollande. Problémy s daněmi jej ale následovaly i v Rusku. Tam ale stejně trvale nepobývá, ačkoli by měl být podle Rádia Svobodná Evropa přihlášen jako obyvatel v městě Novosibirsk. Loni v září médii proběhla zpráva o tom, že Depardieu usiluje o turecké občanství. Také se jako o novém domově milovníka dobrého jídla a pití spekulovalo o Alžírsku.

„Jsem světoobčan. Francie se stala Disneylandem pro cizince, obývají ji idioti, kteří vyrábí vína a páchnoucí sýr pro turisty. Už tam neexistuje žádná svoboda, lidé jsou manipulováni,“ nechal se slyšet dnes sedmdesátiletý herec pro italský list Corriere della Sera v roce 2016. Depardieu je známý svou podporou autoritářských vůdců. Kromě Putina se setkal s Fidelem Castrem a podporuje představitele autoritativních režimů v Čečensku a Bělorusku.