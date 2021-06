Vivaldi se vrací na Brtnici. Koncertní prostor v konírně budu asi muset uklidit, žertuje houslista Salas

PRAHA Houslista Eduardo García Salas pochází z Katalánska. Už více než dvacet let ale žije v Česku. Je dramaturgem letošního Lednicko-valtického hudebního festivalu, a kromě toho má rozepsanou disertaci o neznámém „českém Paganinim“ Karlu Halířovi. Svou energii teď směřuje hlavně do oživení zámku v Brtnici, kde se v sobotu 26. června uskuteční koncert s hudbou Antonia Vivaldiho.

Lidovky: Čím je Brtnice pozoruhodná – či spíše v minulosti byla?

Je to starobylá památka, takže spoustou věcí. Nás ale zajímá hlavně hudební dědictví. Před dvaceti lety jsem se seznámil s brtnickým inventářem po hraběti z Collalta. Nachází se v něm přes tisíc skladeb, mezi nimi šestnáct od Antonia Vivaldiho. Ten mě zajímá celoživotně. Ale tehdy jsem nevěděl ani to, kde Brtnice leží. Až mnohem později jsem se tam vypravil a udělalo to na mě obrovský dojem – říkal jsem si, taková krása, to není možné, v jakém je to stavu.

Lidovky: Na tom neutěšeném stavu se podepsaly vleklé spory mezi majitelem, městem a památkáři.

Sledoval jsem to v tisku, a když mi nabídli stát se předsedou spolku Zámek Brtnice, dlouho jsem se rozmýšlel. Pak jsem do toho šel a jsem přesvědčený, že hudbou, uměním a hlavně diplomacií se zámku podaří opět získat slávu, jakou měl.

Lidovky: Podařilo se vám tedy sehnat investora. Kdo to je a v jaké fázi je jednání?

Je to Angličan, který hledal zámek v geografickém středu Evropy. Má velké plány: představuje si, že turisté z Ameriky, Japonska, Číny, z Vídně se cestou do Prahy zastaví v Brtnici. Budou zde mít luxusní hotel, restauraci, koncertní síň, výstavní prostor atd. Jsme ve stadiu těsně před podepsáním smlouvy o prodeji. Ohledně artefaktů, které kdysi zdobily zámek, jsme v jednání s muzeem v Pradu a ministerstvem zahraničí v Bruselu – odtud bychom měli získat kopie cenných obrazů a tapiserií.

Lidovky: To bude vzhledem ke stavu památky asi běh na dlouhou trať. Nicméně první akce se koná už tuto sobotu.

Oslavíme tím vlastně jedno výročí: v roce 1741 podepsal Antonio Vivaldi ve Vídni objednávku na šestnáct skladeb pro hraběte Vinciguerru Tomase z Collalta a San Salvatore, který sídlil na Brtnici. Šest z koncertů se zachovalo a Vivaldi měsíc nato zemřel. Tyto koncerty zazní spolu s dalšími skladbami, které tento barokní velikán komponoval pro české šlechtice. Máme štěstí, že přijedou skvělí sólisté: houslisté Olga Šroubková a Roman Patočka, fagotista Ondřej Šindelář a Karel Fleischlinger bude hrát na loutnu.

Lidovky: Jste v kontaktu s potomky rodu Collaltů – jak na vaše snahy reagují?

Intenzivně jsem v kontaktu s nejstarší dcerou Manfreda, posledního hraběte na Brtnici před konfiskací. Isabella žije v Itálii, našimi aktivitami je nadšená a přijede i s rodinou. Celkem se zde sjede Collaltů čtrnáct! Koncertní prostor bude v bývalé konírně, asi budu do poslední chvíle uklízet a zametat...

Lidovky: Vivaldi není vaším jediným zájmem – zároveň se staráte o památku houslisty Karla Halíře. Jak jste přišel k němu?

Samozřejmě jsem ho neznal až do té doby, kdy jsem měl koncert ve Vrchlabí. Tam jsem jméno zdejšího rodáka slyšel poprvé. A užasl jsem: on premiéroval houslové koncerty Sibelia a Čajkovského, Dvořákovy skladby premiéroval mimo české území. Koncertoval v newyorské Carnegie Hall. Disertace, kterou o něm píšu na univerzitě v Madridu, už má 250 stran.