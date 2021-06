Všechna kina se otevřou po osmi měsících a lákají na rekordní počet premiér

Ve čtvrtek se otevřou v Česku po malých kinech i multiplexy a filmaři lákají na rekordní počet téměř 20 českých distribučních premiér celovečerních filmů. K tomu jde do kin i více než deset českých dokumentů.

Na všechny filmy v českých kinech se loni prodalo 6,38 milionu vstupenek, což bylo zhruba o dvě třetiny méně než v roce 2019. Tržby poklesly také téměř o dvě třetiny. Kvůli pandemii tak v uplynulém roce navštívilo tuzemská kina nejméně diváků v historii České republiky. V tiskové zprávě to uvedla Asociace producentů v audiovizi.

V roce 2019 do kin zavítalo přes 18,3 milionu návštěvníků a šlo o nejlepší výsledek od roku 1993, kdy do kin dorazilo bezmála 21,9 milionu diváků. Tržby se meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun.

Kina byla zavřená osm měsíců od 12. října do 9. června. Zatím však bude možné naplnit v sálech pouze polovinu sedadel. Při vstupu do kina se budou moci lidé prokázat osvědčením o očkování, všemi druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestným prohlášením. V kinech se musejí dodržovat platná opatření nařízená vládou.

V období před pandemií v letech 2018 a 2019 se ve stejném období v kinech objevilo jen kolem pěti premiér českých celovečerních filmů, k tomu několik restaurovaných snímků a ojediněle dokumenty. V uplynulém roce, kdy byla kina zavřená nejdřív od 13. března do 10. května a poté od 12. října do konce roku, uvedli distributoři během léta do kin dohromady kolem 15 hraných filmů a dokumentů.

V českých distribučních premiérách mohou hned v úvodu diváci přijít do kin na Tichého společníka s Bolkem Polívkou nebo Klárou Issovou, který se natáčel loni ve Zlínském kraji. Kina nasadí i několik komedií, mezi nimi Matky s Hanou Vágnerovou či Sandrou Novákovou, film Prvok, Šampón, Tečka a Karel podle knižní předlohy a v režii Patrika Hartla, Muže se zaječíma ušima s Miroslavem Krobotem nebo černou komedii Okupace jako debut režiséra Michala Nohejla.

Po dlouhé době kina uvedou i komedii pro mladé diváky s názvem Shoky a Morthy: Poslední velká akce se Štěpánem Kozubem a Jakubem Štáfkem v hlavních rolích. Už na začátku léta přijde do kin rodinný film Mazel a tajemství lesa z prostředí letního tábora. Diváci budou moct zhlédnout i nejnovější film režiséra Jana Prušinovského - romantické drama Chyby, životopisné drama Zátopek Davida Ondříčka v hlavní roli s Václavem Neužilem a také nový film slovinského režiséra Olma Omerzu etablovaného v Čechách.

Vedle celovečerních filmů půjde do kinodistribuce letos v létě i více než deset českých dokumentů. Do kin právě vstupuje portrét stárnoucí prostitutky Anny režisérky Heleny Třeštíkové, následovat ho bude celovečerní dokumentární snímek Nebe novináře Tomáše Etzlera z malé vesnice na severovýchodě Číny.

Ještě v červnu se do kin podívá FREM dokumentaristky Viery Čakányové, audiovizuální rekviem za druh Homo sapiens oceněný Cenou Pavlou Kouteckého, nebo Nová šichta, nejlepší snímek z uplynulého festivalu dokumentů v Jihlavě o horníkovi, který se rekvalifikuje na „ajťáka“.

Léto v kinech čeká i Svéráz českého rybolovu, dokumentární sonda o fenoménu rekreačního rybolovu v Norsku, nebo snímek Každá minuta života režisérky Eriky Hníkové nastolující řadu otázek ohledně smyslu výchovy dětí v dnešní době.