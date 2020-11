Vychází Ikabog. Novou pohádku od Rowlingové ozdobily ilustrace 34 českých dětí

PRAHA Před více než deseti lety vymyslela J. K. Rowlingová pro své dvě menší děti pohádku, kterou jim před spaním četla. Díky pandemii covidu se spisovatelka, kterou proslavila série o Harrym Potterovi, rozhodla tuto pohádku publikovat.

Čeští čtenáři se s ní mohli seznámit už na konci srpna na speciálním webu nakladatelství Albatros. Tam postupně vycházely jednotlivé kapitoly, k nimž mohly děti od šesti do třinácti let zasílat na adresu nakladatelství své ilustrace inspirované jednotlivými kapitolami. Vybraných 34 ilustrací nyní zdobí české vydání.



„Když jsem dokončila posledního Harryho Pottera, pět let jsem nenapsala ani čárku, a když jsem se rozhodla, že moje další kniha nebude pro děti, Ikabog, stále nedokončený, putoval na půdu. Tam ležel víc než deset let a byl by tam nejspíš dodnes, nebýt pandemie covidu a toho, že miliony dětí musely zůstat zavřené doma, nemohly chodit do školy a vídat se s kamarády,” uvádí v předmluvě J. K. Rowlingová.



Soutěž, v níž porota nakonec vybrala 34 ilustrací, byla podmínkou vydání knihy. J. K. Rowlingová si přála, aby Ikabog ve všech zemích ilustrovaly děti. Díky tomu obsahuje kniha ilustrace, které se neliší pouze stylem ale i technikou zpracování. K vidění jsou ilustrace, na něž byla použita tuš, uhel, vodové barvy ale i klasické pastelky. Ikabog, který je nejčastějším motivem knihy, nabyl díky soutěži mnoha tváří.

Ikabog, co krade ovce. | foto: Vendula, 13 let, Kopřivnice/Ikabog, Albatros

Ikabog vypráví příběh o království jménem Přehršlánie, které bývalo nejšťastnější na světě. „Oplývalo spoustami zlata, zdejší král měl ten nejkrásnější knír, jaký si dovedete představit, a místní uzenáři, sýraři a pekaři svedli vytvořit pochoutky, po nichž lidé tančili štěstím. Všechno bylo dokonalé, až na mlžný Mokřad na severu, kde podle legendy žil strašlivý Ikabog. Každý, kdo měl aspoň špetku zdravého rozumu, věděl, že jsou to jen povídačky ke strašení zlobivých dětí. Ale s legendami se to má tak, že někdy začnou žít vlastním životem,” uvádí nakladatelství Albatros, pod jehož hlavičkou pohádka vychází.



Lord Flusbrock. | foto: Alžběta, 13 let, Praha 2/Ikabog, Albatros

Překladu se ujal šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš. Jedná se již o druhé dílo J. K. Rowlingové, pod nějž se podepsal. Dříve se ujal překladu scénáře Harry Potter a Prokleté dítě, na němž se J. K. Rowlingová podílela.



„Takřka všechna jména v Ikabogovi jsou takzvaně „mluvící“. To bývá v překladu velká zábava, případně kromobyčejná otrava – záleží na tom, zda se dostavuje inspirace,” řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz překladatel Petr Eliáš.