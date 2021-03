Výdělečný podvod? Další Amnestie se zaměří na péči o děti s autismem

PRAHA Česká televize brzy uvede další díl z cyklu infiltrace. Tentokrát skrytá kamera zavítá do jednoho pražského centra, které pečuje o děti s autismem.

„Oslovila nás maminka syna s poruchou autistického spektra, že si už dlouho hledá různé terapie, které by mu pomohly. V našem případě nejde o konkrétní metodu samotnou, ale o způsob jejího praktikování, který se jí zdál minimálně nestandardní. A protože byla ochotna v rámci natáčení otevřeně spolupracovat, dohodli jsme se, že to zkusíme prověřit,“ líčí režisérka Šárka Maixnerová.

Jde o konkrétní aplikaci behaviorální analýzy (ABA), jež byla v Česku legislativně ukotvena v roce 2017 Poslaneckou sněmovnou. Je jednou z mnoha možných terapií, která je nabízena lidem s autismem.

„Prohřešky se tam kupí a v závěru je to celé obrovský podvrh. V zařízení, jež není založené, provozují terapii lidé bez vzdělání, najímaní na ulici, kteří školí pedagogické pracovníky v metodě, kterou by měla proplácet zdravotní pojišťovna. Rodiče nemocných dětí celý cirkus sponzorují, a to nemalou částkou třiatřicet tisíc korun měsíčně,“ popisuje centrum spoluautorka námětu a scénáře Infiltrace Ivana Lokajová.



