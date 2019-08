Vyděšená žena spálila hračku klauna z hororu To. Přijde si pro tebe, varoval ji Stephen King

LOS ANGELES Hororové filmy často zůstávají s diváky i po odchodu kina. Své o tom ví i žena z amerického státu New Jersey, které na zahradě záhadně „přistála“ panenka klauna Pennywise. Žena ji spálila a ten den (dle svých slov) usínala s nožem v ruce. Událost na sociální síti okomentoval i spisovatel Stephen King, autor románové předlohy.

Bizarní incident se stal ve chvíli, kdy si američanka Renee Jensenová užívala nedělní siestu na vlastní zahradě. V zahradě jí přistála plyšová figurka ikonického klauna z hororu To. Ta měla navíc na čele černou fixou napsaný záhadný vzkaz „6Q8FZ“. Celá událost působila natolik výhružně, že žena přivolala policii.

Příslušníci se ale údajně plyšáka nechtěli ani dotknout, tak Jensenová po jejich odchodu klauna zapálila zapalovačem. Postavička zpočátku nechtěla vůbec hořet, tak si žena musela pomoct novinovým papírem. Ani spálení hračky ale Jensenové pro pocit bezpečí nestačila, takže v noci spala raději s nožem v ruce.

Tento příběh z amerického předměstí by na internetu jistě rychle zapadl, ale všiml si ho spisovatel Stephen King, autor knižní předlohy. „Všichni se tu vznášíme. I ty se budeš vznášet,“ okomentoval King situaci nejznámějším výrokem děsivého klauna, který byl slyšet i v prvním díle filmového zpracování. Tímto způsobem vyhrožoval svým budoucím obětem.

Chytrý reklamní tah? Neplánovaná reklama zadarmo? Faktem je, že snímek To Kapitola 2 zamíří do českých kin již 5. srpna. Od doby, kdy partička adolescentů v prvním díle trávila ve městě Derry prázdniny, uběhlo již dvacet sedm let. Teď jsou všichni dospělí a mají vlastní životy. Spojuje je však jedna palčivá vzpomínka, která je kdysi spojila pevným poutem - boj o život proti Pennywiseovi, ztělesnění zla. Ten je totiž zpět a hrdinové se musí vrátit na místo svých dětských her, aby svedli rozhodující bitvu se zlem.

Ve filmu se objeví James McAvoy, Jessica Chastainová, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Isaiah Mustafa, Andy Bean, Finn Wolfhard, Jaeden Martell, Sophia Lillis nebo Bill Skarsgard.