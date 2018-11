Wolverine jede na turné. Hugh Jackman naživo zazpívá hity z muzikálů

LOS ANGELES Australský herec Hugh Jackman (Wolverine, Dokonalý trik) oznámil, že pojede na koncertní šňůru po Americe a Evropě. Na ní zazpívá písně z muzikálových filmů Největší showman a Bídníci, ve kterých hrál hlavní roli. Do Prahy se sice nepodívá, ale čeští fanoušci mohou Jackmana vidět například v Berlíně.

Populární herec Hugh Jackman není žádným nováčkem ve zpívání. Svou kariéru začal ještě rodné Austrálii v inscenaci Kráska a zvíře, kde zpíval roli Gastona.

V roce 1998 pak zazářil na divadelních prknech v Londýně v hudební hře nazvané Oklahoma. Za svůj výkon byl nominován na prestižní divadelní cenu Laurence Oliviera.



V čistokrevných muzikálech prorazil hned v roce 2003, když za hlavní roli v inscenaci Chlapec ze země Oz (The Boy from Oz) dostal divadelní a muzikálovou cenu Tony. Až ale díky své roli Jeana Valjeana ve filmovém muzikálu Bídníci (2012) získal celosvětový ohlas - role mu vynesla Oscara i Zlatý glóbus. Naposledy na filmovém plátně zazpíval ve filmu Největší showman (2017), kde ztvárnil cirkusového magnáta Phinease Taylora Barnuma.



Na koncertní šňůře nazvané Muž. Hudba. Show. (The Man. The Music. The Show). se herec podívá do řady evropských a amerických měst. Pro české publikum bude nejbližší koncert v Berlíně 14. května. Kompletní seznam zastávek a termínů najdete zde.

Hugh Jackman podle informací zazpívá písně právě z Bídníku a Největšího showmana. Neopomene ale ani jiné světové muzikálové hity.