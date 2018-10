Australský filmový herec Hugh Jackman oslaví padesátiny

SYDNEY/PRAHA Australský herec Hugh Jackman, který oslaví V PÁTEK padesátiny, se proslavil jako superhrdina Wolverine z komiksové adaptace X-Men. Rovněž exceloval po boku Nicole Kidmanové v romantickém dramatu Austrálie a v únoru 2009 moderoval předávání filmových Oscarů, také již třikrát moderoval divadelní ceny Tony. Mezi další snímky s jeho účastí patří například romantická komedie Kate a Leopold či upírský Van Helsing.

Marvelovský thriller X-men, kde Hugh ztělesnil nelítostného mutanta Wolverina, obdařeného zázračnou schopností regenerace, mu na přelomu tisíciletí rozdělil jeho život na dvě části a udělal z něj filmovou hvězdu. Od té doby se pravidelně umisťuje v anketě časopisu People o 50 nejkrásnějších lidí světa. A v roce 2009 se vrátil na i na divadelní Broadway poté, co mu role v muzikálu The Boy From Oz vynesla v roce 2004 cenu Tony. Pěvecké schopnosti předvedl i v muzikálu Největší showman z loňského roku.



Hugh se narodil v Sydney jako nejmladší z pěti dětí Angličanů Chrise Jackmana a Grace Watsonové. Rodiče se rozvedli, když mu bylo osm, a on zůstal s otcem a sourozenci v Austrálii, zatímco matka se vrátila do Anglie. V posledním ročníku na univerzitě se zapojil do kurzu herectví. Zahrál si tam hlavní roli ve hře Vyrozumění Václava Havla.



Později poznamenal, že „se v tom týdnu cítil s ostatními lidmi více jako doma, než za celé tři roky, co byl na univerzitě.“ Pak vystudoval herectví a v devadesátých letech exceloval v australských divadelních představeních Kráska a zvíře nebo Sunset Boulevard a za hlavní roli v britském muzikálu Oklahoma! (1999) byl nominován na prestižní cenu Laurence Oliviera.