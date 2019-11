Woody Allen ukončil soudní spory s Amazonem kvůli zrušeným filmům, nikdo by prý nevyhrál

LOS ANGELES Americký režisér Woody Allen stáhl žalobu na společnost Amazon, po které požadoval v zhruba 1,5 miliardy korun za to, že gigant zrušil jeho kontrakt o natočení čtyř filmů. Důvodem k tomu bylo obvinění ze znásilnění ze strany Allenovy dcery a režisérova pošramocená pověst. Ze žaloby by podle lidí blízkých režisérovi nevzešel žádný vítěz.

Právní úkony zahájil Allen v únoru poté, co bylo zastaveno natáčení filmu A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku). Žaloba mimo jiné tvrdila, že technologický gigant Amazon v době podpisu smlouvy o „nepodloženém obvinění“ Allenovy dcery věděl a přesto ji podepsal, píše Entertaiment Weekly. Allen měl podle smlouvy údajně dostat 68 milionů dolarů za natočení čtyř snímků a právě tuto částku tak chtěl od Amazonu získat soudní cestou.

Už v roce 2014 napsala Allenova bývalá partnerka Mia Farrowová do deníku The New York Times otevřený dopis, v němž informovala o údajném znásilnění.V něm psala o tom, že Allen znásilnil jejich adoptivní dceru Dylan, když jí bylo sedm let. V prosinci 2017 pak napsala sloupek, v němž vinila veřejnost z toho, že v rámci #MeToo Allena ušetřila. Právě tento sloupek měl ve finále údajně stát za odložením filmu.

Amazon u soudu argumentoval tím, že Allenova poškozená pověst (mnozí herci mimo jiné vyjádřili lítost, že s režisérem kdy spolupracovali) omezuje možnost propagovat filmy a dělat jim pozitivní reklamu. Společnost uvedla, že kdyby Allenovy filmy nasadila do kin, zcela jistě by přišla o výhody, které by jí běžně spojení se značkou „Woody Allen“ přineslo.

Nyní však držitel čtyř Oscarů Woody Allen žalobu stáhl. Podmínky, za nichž došlo k dohodě s Amazonem nejsou známé, ale zdroj blízký herci uvedl, že by od soudu nevzešel žádný vítěz a ve finále by celá kauza všechny poškodila.

Film Deštivý den v New Yorku se v září dostal do českých kin. Allen ho nakonec zaštítil vlastní společností Gravier Productions. Mezitím natočil třiaosmdesátiletý režisér další snímek nazvaný Rifkin’s Festival. Podle informací EW už bylo i u tohoto snímku natáčení dokončeno.