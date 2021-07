Z Prahy může být i Thajsko. Gray Man uzavřel centrum města i kancelářský komplex

Praha V metropoli až do 20. července potrvá natáčení netflixovského thrilleru The Gray Man. I když filmaři natáčeli a stále natáčejí na několika místech, ta nebudou ve výsledném filmu vždy představovat Prahu. Našinci možná zjistí, že třeba každý den chodí do práce kolem thajského hlavního města Bangkoku.

Kancelářský Komplex futurama na pražské Invalidovně se v noci na 14. července proměnil na ulice thajské metropole. To vše zabalené do slavnostního hávu, protože scéna se ve filmu odehrává během novoročních oslav. Castingové agentury usilovně hledaly 800 mužů a žen všech asijských národností. Futurama Business Park na Invalidovně, pražský Bangkok. Natáčení špionážního thrilleru The Gray Man prahu zasáhlo. Turisté se v davech chodili dívat na Palachovo náměstí, kde v uplynulých dnech probíhalo natáčení akčních scén. Filmový svět změnil náměstí k nepoznání - v Rudolfinu se hrála klasická Rusalka, chodník “zdobilo“ rozstřílené policejní auto a převrácená dodávka, fiktivní kavárna Jágr (zasazená do budovy Umrpumu) zase nabízela rozsypané sklo v nápojích. Praha podle Gray Mana. Stejně jako při předchozím natáčení před Veletržním palácem, i tady musel magistrát odklonit dopravu a na internetu nabídl mapu, kde bude kvůli natáčení doprava omezena.

Videí a fotografií z natáčení na internetu mnoho není. Bezpečnostní agentury odháněly každého, kdo si v blízkosti dovolil z kapsy vytáhnout. Většina dostupných záběrů tedy vznikla buď z dálky, z některého z přilehlých balkónů, nebo zkrátka „na tajňačku“. „Je to jeden z projektů, se kterými žijeme už více než rok,“ sdělila vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie Pavlína Žipková České televizi. „Z důvodů utajení informací jsme znali pouze základ, že producentem je americké studio, a dostali jsme seznam lokací a zemí, ve kterých se odehrává akční thriller ze současnosti,“ vzpomíná. Prozrazuje, že kromě Prahy, Bangkoku a Vídně pražské lokace představují i jeden další neupřesněný asijský stát.

Film The Gray Man vzniká podle stejnojmenného špionážního románu spisovatele Marka Greaneyho. Dílo je přirovnáváno k novému Jamesi Bondovi nebo Jasonu Bourneovi. Příběh vypráví o Courtu Gentrym (Ryan Gosling), bývalém špičkovém agentovi americké CIA. Nyní se ale živí jako nájemný zabiják pro náročnou klientelu. Právě po něm po celé Evropě nyní pátrá Lloyd Hansen (Chris Evans), taktéž velmi schopný agent. Teď se nabízí otázka: kdo s koho? Velkými lákadly snímku je ústřední herecká dvojice Ryan Gosling (Drive) a Chris Evans (Avengers). Kromě nich se ve filmu objeví i Anna de Armasová (Na nože), Regé-Jean Page (Bridgertonovi) nebo Wagner Moura, kterého si diváci mohou pamatovat jako vynikajícího Pabla Escobara ze seriálu Narcos. Film vzniká pod taktovkou bratrů Anthonyho a Josepha Russoových. Ti za sebou měli několik málo filmů, když si je studio Marvel najalo na natočení komiksového opusu Avengers. Šlo o takový hit, že jsou Russoové podepsaní i pod dvěma pokračováními. Snímek je se svým rozpočtem 200 milionů dolarů jednou z vůbec nejdražších věcí od Netflixu. Pro srovnání, předloňský velkofilm Irčan režiséra Martina Scorseseho stál Netflix „jen“ 195 milionů dolarů. Prahu dokázali filmaři snadno přetvořit na jiná města již v minulosti. Ve snímku Bídníci (1998) s Liamem Neesonem představovala revoluční Paříž, ve filmu Z pekla (2001) zase potemnělý Londýn zbrocený krví Jacka Rozparovače.