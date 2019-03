Začal 26. ročník Febiofestu. Ministr kultury předal cenu za přínos pro film Bohdalové a Fondovi

Praha V pražském Obecním domě ve čtvrtek začal 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest, který v Praze potrvá do 29. března. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na jeho slavnostním zahájení předal cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii herečce Jiřině Bohdalové.

Druhého Kristiána převzali za amerického herce Petera Fondu, který se nemohl osobně dostavit kvůli zdravotním problémům, ředitel distribuční společnost Bontonfilm Martin Palán a dabér Zdeněk Mahdal. Součástí slavnostního zahájení festivalu byla česká premiéra filmu Davida Loweryho Gentleman s pistolí, nejnovějšího snímku s Robertem Redfordem.



Febiofest už s předstihem udělil stříbrnou pamětní medaili režiséru Jiřímu Menzelovi. Na tiskové konferenci ji na začátku března převzala jeho manželka Olga Menzelová. Stejnou pamětní medaili ve čtvrtek obdržela i Bohdalová.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo několik zahraničních tvůrců, kteří v nejbližších dnech představí své filmy divákům osobně. Po červeném koberci se kromě prezidenta festivalu Fera Feniče, ředitele festivalu Kamila Spáčila a českých hereckých hvězd prošla také britská herečka Rachel Jacksonová, francouzský režisér Méryl Fortunat-Rossi, izraelský režisér Elad Keidan nebo americký kameraman Alex Salahi.



Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest bylo dosud zahrnuto 156 filmů, z nichž mnohé budou mít premiéru. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, který za svůj snímek Pelle Dobyvatel dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Na Febiofestu se bude promítat pět jeho filmů a také on obdrží cenu Kristián.

Letošní ročník festivalu se bude konat do 29. března v Praze a od 1. do 18. dubna v regionech. Festival uvede široký výběr filmů od nových celovečerních přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak bude pro diváky festival možná jedinou možností je vidět v ČR na velkém plátně.