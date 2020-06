Zaklínač, Kolo času nebo Carnival Row. Seriáloví giganti v Česku znovu spustí produkci

PRAHA Po koronavirové izolace do České republiky znovu míří zahraniční štáby. Letos se zde znovu rozběhnou natáčení Netflixu nebo Amazonu.

Podle magazínu Production Weekly se práce na druhé sérii Zaklínače rozběhnou již 3. srpna. Kromě České republiky se filmaři podívají i na Slovensko, ostrov Skye nebo londýnské studia Arborfield.

Zatím není jasné, do jakých lokací filmaři v Česku zavítají, ale díky fantasy zasazení Zaklínače může odhadovat, že se bude jednat o hrady nebo zámky. Připomeňme, že první série se v Česku nenatáčela vůbec, což by znamenalo, že tuzemské lokace budou představovat místa v seriálu zatím nenavštívená.



Na přelomu července a srpna by se měla znovu rozběhnout další dvě vysokoprofilová natáčení - druhá série fantasy seriálu Carnival Row a seriálová adaptace bestsellerové série Kolo času.

Do České republiky by se výhledově měl přesunout i štáb seriálu The Falcon and the Winter Soldier, díla na motivy příběhů komiksového giganta Marvelu. Seriál v Praze vznikal už v březnu, ale kvůli koronaviru filmaři v hlavním městě pobyli jen několik dní.

Všechny výše zmíněné série ale pochopitelně znamenají vítaný přísun peněz po koronavirové krizi. V případě takto velkých produkcí půjde o částky v hodnotě desítek milionů dolarů. Například filmaři zde při natáčení první série Carnival Row utratili přibližně 1,5 miliardy korun.